Zukunftsorientierte Windpark-Manager für Windenergieanlagen

(WK-intern) – Seit Anfang November gehen markenchauffeur und die energy consult GmbH gemeinsame Wege.

So unterstützt der Kommunikationsspezialist markenchauffeur mit Dagmar Keil die Steuerung und Planung aller Marketingaktivitäten von energy consult, dem zukunftsorientierten Windpark-Manager für Windenergieanlagen.

„Dass Dagmar Keil, mit Ihrer Agentur markenchauffeur, über viel Erfahrung und Beratungskompetenz in der Unternehmenskommunikation und Markenbildung verfügt, ist ein wesentlicher Baustein der Zusammenarbeit. Zusammen werden wir die Unternehmenskommunikation von energy consult im Markt vorantreiben.“, bestätigt Henning Wegner, Geschäftsführer der energy consult GmbH.

Das Leistungs-Portfolio umfasst nicht nur die Planung und Koordination verschiedener einzelner Marketingaktivitäten, sondern auch die Beratung und unterstützende Umsetzung einer starken und langfristigen Markenstrategie.

Henning Wegner ergänzt: „Wir möchten unseren Kunden und Geschäftspartnern den Mehrwert durch die Leistungen von energy consult transparent aufzeigen. Wir haben Dagmar Keil, als Marketing-Expertin beauftragt ihre Ergebnisse aus dem Marken-Charakter-Check und der gemeinsam entwickelten Markenpositionierung sukzessive in einzelne Marketing-Aktivitäten einfließen zu lassen – wie u. a. bei der markengerechten Darstellung unserer Website.“

Dagmar Keil unterstreicht die gemeinsame Zusammenarbeit: „Ich freue mich sehr über das in meine Agentur gesetzte Vertrauen und auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit energy consult. Die Erkenntnisse werden nun Step-by-Step mit viel Engagement und Begeisterung in die Projekte gesteuert, wie z.B. bei der Unternehmens-Website http://energy-consult.net/, die seit dem 01.03.2017 aktualisiert online ist.“

markenchauffeur ist eine Unternehmensberatung und Marketingagentur mit Schwerpunkten in der wegweisenden Unternehmenskommunikation und Markenführung. Sie verfügt über langjährige Erfahrung und fundiertes Know-how in den Kompetenzfeldern Markenanalyse, -beratung und -strategie, als auch in der Steuerung, Organisation und Umsetzung von einzelnen Marketingaktivitäten, immer mit dem Ziel, den Unternehmenswert nachhaltig kommunikativ & gestalterisch zu steigern. markenchauffeur identifiziert die Marke mit Hilfe ihres Tools „Marken-Charakter-Check“ und zeigt hiermit ungenutzte Potenziale in der Kommunikation auf.

