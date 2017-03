CMS berät erfolgreich beim Verkauf des Offshore-Windparks Deutsche Bucht

Hamburg – Die Highland Group Holdings Ltd. (Highland) und Northland Power Inc. (Northland) haben einen Geschäftsanteilskaufvertrag über den Verkauf des 252 Megawatt-Offshore-Windpark-Projektes Deutsche Bucht an eine Tochtergesellschaft von Northland unterzeichnet.

(WK-intern) – Das Closing der Transaktion nach Erfüllung verschiedener aufschiebender Bedingungen wird für das zweite Quartal 2017 erwartet.

Ein geschäftsbereichsübergreifendes CMS-Team unter Führung der Lead Partner Dr. Holger Kraft und Dr. Christian von Lenthe hat Highland bei der Verhandlung und dem Abschluss des Geschäftsanteilskaufvertrages umfassend beraten.

Der Offshore-Windpark Deutsche Bucht wird nach seiner Errichtung rund 95 Kilometer nordwestlich der Insel Borkum über 1.000 Gigawattstunden Strom pro Jahr produzieren. Der Offshore-Windpark soll voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2019 in Betrieb gehen. Die geschätzten Projektkosten belaufen sich auf insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro. Das Projekt befindet sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Der Financial Close wird für Mitte 2017 erwartet. Der Offshore-Windpark soll mit Windenergieanlagen des Herstellers MHI Vestas aus der 8-Megawatt-Klasse ausgerüstet werden.

CMS hat Highland bereits ab dem Erwerb des Projektes im Jahr 2012 bei der Entwicklung des Offshore-Windparks umfassend zu allen rechtlichen Aspekten beraten. Hierzu gehören unter anderem die Restrukturierung des Projekts, die umfassende Gestaltung und Verhandlung der Projektverträge sowie die Beratung zu regulatorischen Aspekten (Netzzugang, EEG, Genehmigungen, Wettbewerb) und im Gesellschafts- und Steuerrecht. Sämtliche Beratung erfolgte in enger Kooperation mit einem Kernteam aus Projektberatern, dem neben CMS noch Green Giraffe und K2 Management angehören.

CMS Hasche Sigle

Dr. Holger Kraft, Energy/Projects

Dr. Christian von Lenthe, Gesellschaftsrecht, beide Lead Partner

Dr. Carolin Armbruster, Counsel

Charlotte von der Heydt-von Kalckreuth, Associate, beide Gesellschaftsrecht

Matthias Sethmann

Dr. Tim Stahlberg, beide Counsel

Jonas Sebastian Heimbach

Heinrich Maywald

Kai Ostermann, alle Senior Associates, alle Energy/Projects

Dr. Fritz von Hammerstein, Partner

Nadine Lichtblau, Senior Associate, beide Public

Dr. Heino Büsching, Partner

Dr. Olaf Thießen, Counsel

Dr. Isabelle Holly, Senior Associate, alle Steuerrecht

Dr. Tim Reher, Partner, IP

Christoff Henrik Soltau, Counsel

Stefanie Hankiewicz, Senior Associate, beide Wettbewerbs- & EU-Recht

Dr. Julia Runge

Carl Werner, beide Counsel, beide Banking & Finance

