Panasonic verlängert Produktgarantie für Solarmodule HIT® auf 25 Jahre

Panasonic verlängert die Produktgarantie für seine hocheffizienten Photovoltaikmodule HIT® in Europa auf 25 Jahre.

(WK-intern) – Mit der Garantieerweiterung um zehn Jahre bietet der weltweit tätige Elektronikkonzern und Hersteller von hocheffizienten Solarmodulen HIT® Kunden noch mehr Sicherheit beim Erwerb und Betrieb von Photovoltaikanlagen.

Die Garantieverlängerung gilt für alle Module HIT®, die seit dem 1. Januar 2017 in Europa installiert wurden.

Damit verbunden ist ein neues Online-Registrierungsverfahren. Endkunden, welche die 25-jährige Produktgarantie beantragen möchten, können sich auf der Panasonic-Website registrieren. Anschließend erhalten sie von dem Hersteller einen personalisierten Garantieschein für ihre Photovoltaikanlage mit deren spezifischen Eigenschaften.

„Die 25-jährige Produktgarantie untermauert unser Engagement in der Herstellung und Lieferung von Solarmodulen mit höchster Zuverlässigkeit und Qualität für unsere wachsende Kundenzahl in Europa“, sagt Daniel Roca, Senior Business Developer bei Panasonic. „Seit der Einführung der Module HIT® im Jahr 1997 hat sich das Produkt einen exzellenten Ruf für seine Zuverlässigkeit und die hohen Fertigungsstandards erworben. Die Garantieverlängerung festigt diese Reputation und bietet den europäischen Installateuren und Verbrauchern, die unsere Hochleistungsmodule in ihren Anlagen einsetzen, volles Vertrauen und ein gutes Gefühl.“

Extrem niedrige Garantierate

Die Sicherung höchster Qualitätsstandards hat Priorität für Panasonic. So werden beispielsweise zusätzlich zu den Pflichtprüfungen wie die Standards IEC 61215 und IEC 61730 noch rund 20 freiwillige interne Beständigkeits- und Sicherheitstests vor der Markteinführung neuer Produkte durchgeführt. Dies und die konsequente Qualitätssicherung in der Fertigung führen dazu, dass die Garantierate der Module HIT® extrem niedrig ist. Im Januar 2017 lag sie bei 0,0035 Prozent. Das heißt, bei nur 139 Modulen von 3,94 Millionen Modulen HIT® wurde die Garantie in Anspruch genommen.

Die Garantieerweiterung fällt in ein besonderes Jahr für Panasonic. Das Unternehmen feiert 2017 das 20-jährige Jubiläum der Serienfertigung des Photovoltaikmoduls HIT®. Seit der Markteinführung produzierte Panasonic weltweit über eine Milliarde Solarzellen, die in den Modulen verarbeitet sind und mit denen Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen rund um den Globus saubere Energie produzieren.

PM: Panasonic

Pressebild: Panasonic

