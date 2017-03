Vestas gewinnt 33 MW Auftrag in Niederösterreich

evn naturkraft Erzeugungsgesellschaft m.b.H. platziert Auftrag für V112-3.3 MW und V126-3.3 MW Windenergieanlagen mit einer Gesamtkapazität von 33 MW für den Windpark Sommerein in Niederösterreich

(WK-intern) – Der Windpark ist maßgeschneidert und kombiniert die V112-3.3 MW mit einer Nabenhöhe von 140m und die V126-3.3 MW mit einer Nabenhöhe von 137m.

Das Projekt unterstreicht die Vielseitigkeit des Vestas‘ Produktportfolios. Der Festauftrag umfasst die Lieferung und Installation der Windenergieanlagen sowie eine VestasOnline® Business SCADA Lösung.

Die Anlagen werden in Sommerein, in Niederösterreich errichtet. Die Auslieferung der Windenergieanlagen sowie deren Inbetriebnahme sind für das erste Quartal 2018 geplant.

“Um möglichst niedrige Stromgestehungskosten am Standort Sommerein zu erlangen, benötigt die evn naturkraft Erzeugungsgesellschaft m.b.H. eine maßgeschneiderte Lösung; und genau das bietet unsere 3 MW Plattform mit unterschiedlichen Nabenhöhen und Rotordurchmessern, welche eine exzellente Jahresenergieproduktion am Standort sichert. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unserem langjährigen Kunden evn naturkraft Erzeugungsgesellschaft m.b.H., neue Maßstäbe für die effiziente Nutzung von Schwachwindgebieten zu setzen“, so Nils de Baar, President of Vestas Central Europe.

Über Vestas

Vestas ist der globale Partner für Windenergielösungen. Weltweit entwickeln, fertigen, errichten und warten wir Windenergieanlagen und haben mit mehr als 82 GW in 76 Ländern mehr Windenergie installiert als irgendein anderes Unternehmen. Durch führende Smart Data Kapazitäten und unvergleichliche 71 GW installierter Windenergieanlagen unter Servicevertrag, nutzen wir Daten für die Interpretation, Vorhersage sowie die Nutzung von Windressourcen und bieten erstklassige Windenergielösungen. Zusammen mit unseren Kunden setzen sich 21.800 Vestas Mitarbeiter für nachhaltige Energielösungen und eine grüne Zukunft ein.

PM: Vestas

Vestas Windpark / Foto: HB

