Um die Elektromobilität weiter voranzutreiben, wird Siemens Mitglied im CharIN e.V.

Siemens wird Mitglied im Charging Interface Initiative (CharIN e.V.)

(WK-intern) – Starkes Engagement für die Entwicklung schneller, zuverlässiger und zukunftssicherer Ladetechnologien für Elektrofahrzeuge

Siemens arbeitet aktiv an der Ausgestaltung und Förderung einer Standardisierung schneller Ladelösungen für Elektrofahrzeuge mit

Um die Elektromobilität weiter voranzutreiben, führt kein Weg an dem flächendeckenden Ausbau einer leistungsstarken Ladeinfrastruktur vorbei. Deshalb setzt sich Siemens verstärkt für die Entwicklung schneller, zuverlässiger und zukunftssicherer Schnellladetechnologien für Elektrofahrzeuge ein. In seiner Rolle als Stammmitglied des CharIN e.V. bringt Siemens sein umfangreiches Knowhow, seine Kompetenz und seine Erfahrungen auf dem Gebiet des Schnellladens von Elektrofahrzeugen ein. Um die weltweite Annahme des CCS-Standards im Speziellen und leistungsstarker Ladelösungen für Elektrofahrzeuge im Allgemeinen zu beschleunigen, will Siemens sich aktiv für die Normung und Marktentwicklungsaktivitäten des CharIN e.V. einsetzen.

Als Wegbereiter und Erneuerer von Elektromobilität und Schnellladelösungen verfügt Siemens über umfangreiche weltweite Erfahrungen, ein starkes Portfolio in der gesamten Wertschöpfungskette der E-Mobilität und beteiligt sich aktiv daran, die Standardisierung von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge weltweit zu prägen und voranzubringen.

Aufgrund der Erfahrungen in den Bereichen Leistungselektronik und leistungsstarker Ladesysteme, gepaart mit seinem einzigartigen Technologie-Portfolio für Elektrifizierung, Automatisierungstechnik und Digitalisierung, wird Siemens ein starker Partner für den interdisziplinären und weltweiten Austausch im CharIN e.V. sein.

CharIN e.V. ist ein offener Zusammenschluss von Hauptakteuren in der Elektrofahrzeugbranche, der das Combined Charging System (CCS) als weltweiten Standard für das Laden von Elektrofahrzeugen fördern, unterstützen und vorantreiben will. Zu den wichtigsten Mitgliedern zählen BMW, FCA, Ford, GM, Phoenix Contact, Porsche, Renault und Tesla.

