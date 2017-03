Senvion gewinnt Großauftrag in UK mit Banks Renewables

Und hier die „deutsche Meldung“: Verträge über 151 Megawatt für drei Onshore-Windparks

Hamburg/Edinburgh: Senvion, ein führender Hersteller für Windenergieanlagen weltweit, hat mit Banks Renewables Verträge über die Lieferung und Errichtung von 47 Windenergieanlagen für drei Windparkprojekte abgeschlossen.

Das Gesamtvolumen beträgt 151 Megawatt (MW). Darüber hinaus schloss Senvion für alle drei Projekte auch Betriebs- und Wartungsverträge mit einer Laufzeit von 20 Jahren ab.

Senvion wird den Windpark Kype Muir in South Lanarkshire in Schottland mit 26 Turbinen des Typs 3.4M104 ausstatten. Mit einer Gesamtnennleistung von 88 Megawatt wird der Windpark jährlich ausreichend Strom für die Versorgung von 62.000 Haushalten erzeugen. Die Inbetriebnahme des Windparks ist für Anfang 2019 geplant.

Der ebenfalls in South Lanarkshire gelegene Windpark Middle Muir wird über 15 Turbinen des Typs 3.4M114 von Senvion verfügen, acht davon mit einer Nabenhöhe von 79 Metern und sieben mit einer Nabenhöhe von 93 Metern. Dank dieser Nabenhöhen wird der Windpark die unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten voll ausnutzen können. Dafür sorgt dieGesamtnennleistung von 51 Megawatt. Der Windpark wird ausreichend Strom für die Versorgung von über 33.000 Haushalten erzeugen. Middle Muir wird voraussichtlich 2018 ans Netz gehen.

Der in der Nähe von Darlington in North East England angesiedelte Windpark Moor House wird sechs MM100-Turbinen von Senvion mit einer Gesamtnennleistung von 12 Megawatt umfassen – ausreichend Strom für 9.000 Haushalte. Die Lieferung beginnt im Juli 2017, die Vollendung der Inbetriebnahme ist für Anfang 2018 vorgesehen.

Alle drei Windparks setzten sich 2015 in dem ersten Ausschreibungsprogramm für Differenzkontrakte (Contracts for Difference, CfD) der britischen Regierung für Onshore- und Offshore-Projekte durch.

Jürgen Geißinger, CEO von Senvion, sagt: „Der erfolgreiche Abschluss dieser drei Verträge ist für Senvion in Großbritannien einen sehr positiven Start ins Jahr 2017. Diese Aufträge zeigen, dass Senvion das richtige Produkt für die lokalen Marktbedingungen und Windverhältnisse in Großbritannien anbietet.“

Guy Madgwick, Managing Director von Senvion Northern Europe, erklärt hierzu: „Die Weiterführung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Banks Renewables freut uns sehr..Wir freuen uns darauf, diese Beziehung zukünftig noch weiter auszubauen.“

Richard Dunkley, Managing Director bei Banks Renewables, fügt hinzu: „Unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Senvion reicht bereits weit zurück.Wir freuen uns sehr darüber, auch bei diesen drei Projekten, die zweifelsohne einen Meilenstein darstellen, wieder auf dessen hochwertige Windenergieanlagen und fachkundige Unterstützung bauen zu können.

Onshore-Windenergie im Allgemeinen und diese Projekte im Besonderen bieten den Verbrauchern ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, da sich die Regierung zum Ziel gesetzt hat, ihren Verpflichtungen im Hinblick auf den Klimawandel nachzukommen. Für uns ist es natürlich besonders spannend, daran teilzuhaben und diesen Windparks zusätzlichen Auftrieb zu geben.“

Über Senvion

Senvion ist ein global führender Hersteller von Windenergieanlagen im Onshore-und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden Standort -mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,15 Megawatt und Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau. Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden im Senvion TechCenter in Osterrönfeld konstruiert und in den deutschen Werken in Husum (Nordfriesland), Trampe (Brandenburg) und Bremerhaven sowie in Portugal gefertigt. Mit rund 4.000 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 6.600 Windenergieanlagen zurückgreifen. Die operative Tochtergesellschaft Senvion GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist mit Vertriebspartnern, Tochtergesellschaften und Beteiligungen in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch weltweit in den USA, China, Australien, Japan, Indien oder Kanada vertreten. Senvion S.A. ist im Prime Standard an der Frankfurter Börse notiert.

PM: Senvion

Pressebild: Senvion

