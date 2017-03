Fusion von Bayer und Monsanto ist noch zu verhindern

Bayer ist einer der weltweit größten Hersteller von Dünger und Pestiziden. Monsanto ist führend bei gentechnisch verändertem Saatgut.[1]

(WK-intern) – Wenn die Konzerne sich jetzt zusammentun dürfen, dann bieten sie eine lückenlose Produktkette für Landwirte: Sie kontrollieren, was sie säen, welche Pestizide sie einsetzen und damit, was im Supermarkt und auf unseren Tellern landet.

Als Aktiengesellschaft gilt dabei vor allem eins: Der Gewinn der Aktionäre soll steigen.

Um ihre Fusion durch zu bekommen, brauchen sie die Zustimmung von Wettbewerbshütern auf der ganzen Welt. Bayer hat Donald Trump Milliardeninvestitionen in den USA versprochen und so sein Okay erkauft. Es bleibt nur eine Aufsichtsbehörde, die ein ernstes Hindernis ist: Die Europäische Kommission.

Wie wir erfahren haben, verhandelt die zuständige Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager bereits hinter verschlossenen Türen mit der Bayer AG. Jetzt, noch bevor der offizielle Antrag von Bayer eingereicht wird, müssen wir von Frau Vestager fordern: “Sagen Sie Nein zu diesem Deal!

Die geplante Hochzeit von Bayer und Monsanto ist nicht die einzige Mega-Fusion, die in der Branche ansteht. ChemChina will Syngenta aus der Schweiz schlucken und Dow Chemical will sich mit Dupont vereinigen.

Die drei neuen Agro-Giganten würden 70 Prozent der weltweiten agrochemischen Produktion kontrollieren und 60 Prozent des globalen Saatgut-Markts.[3] Das wäre das Gegenteil von Wettbewerb. Landwirte hätten dann kaum noch eine andere Wahl, als das Saatgut und die Pestizide dieser drei Konzerne zu kaufen.

Sie alle haben in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass Profite wichtiger sind als unsere Gesundheit oder Umweltschutz. Ihr Geschäftsmodell beruht auf einer industriellen Landwirtschaft und die führt in einen Teufelskreis: Riesige Monokulturen brauchen immer mehr Dünger und Ackergifte, damit die Erträge stabil bleiben. Das fördert Bodenerosion und raubt Insekten und Tieren die Nahrungsgrundlage. Wir alle können das leicht erkennen: Früher war die Windschutzscheibe nach einer Autobahnfahrt im Sommer voll mit toten Insekten. Heute bleibt sie sauber.

Wir sind nicht allein in unserem Kampf gegen die Mega-Fusionen. Überall auf der Welt schließen sich Bauern, Konsumenten und Bürgerinnen und Bürger zusammen, um gegen die Übermacht noch größerer Konzerne zu protestieren. Bisher hat keiner der wichtigen Wettbewerbshüter hat die Fusionen endgültig genehmigt. Es ist an uns, EU-Kommissarin Margrethe Vestager an ihre Verantwortung zu erinnern und einen Stopp der Fusion zu fordern.

Unsere Gesundheit und eine saubere Umwelt vor Profit.

Jörg Rohwedder (Lübeck)

Virginia López Calvo (Madrid)

Martin Caldwell (London/Berlin)

Mika Leandro (Bordeaux)

Julia Krzyszkowska (Warschau)

Olga Vuković (Bologna)

und das gesamte WeMove.EU – Team

[1,3] https://www.oxfam.de/system/files/konzernatlas2017_web_170207.pdf

[2] http://app.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/werbung-fuer-monsanto-fusion-bayers-milliardensegen-fuer-die-usa/19266172.html

WeMove.EU ist eine Bürgerbewegung, die sich für ein besseres Europa einsetzt; für eine Europäische Union die sich sozialer Gerechtigkeit verpflichtet fühlt; die für ökologische Nachhaltigkeit und bürgernahe Demokratie steht. Wir sind Menschen unterschiedlicher Lebensläufe, Kulturen und Religionen, die Europa ihr Zuhause nennen – egal, ob wir in Europa geboren wurden oder anderswo.

