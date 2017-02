Energiemarkt: Energie Franchisesystem Enerix wächst weiter

Das vor 10 Jahren in Regensburg gegründete Energie-Franchisesystem Enerix expandiert weiter und hat einen wichtigen Meilenstein in der Partnerexpansion erreicht.

(WK-intern) – 2016 war für das erste Energie Franchise-System das bisher erfolgsreichste Jahr in der Firmengeschichte.

Nach dem Einstieg des Mannheimer Energiekonzern MVV Energie AG im vergangenen Sommer hat sich die Fachbetriebskette in der zweiten Jahreshälfte überdurchschnittlich entwickelt und konnte in den vergangenen Monaten zahlreiche neue Partner gewinnen.

Die Anzahl der Fachbetriebe übersteigt damit erstmalig die Grenze von 30 Fachbetrieben. Im kommenden April eröffnen acht neue Enerix-Fachbetriebe.

Die Zufriedenheit der Enerix-Partner ist sehr hoch. In einer Studie des Internationalen Centrums für Franchising und Cooperation (F&C) in Münster gaben 95 Prozent der befragten Enerix Franchise-Partner an, dass sie sich aufgrund ihrer Erfahrungen erneut für eine Partnerschaft mit Enerix entscheiden und das System auch weiterempfehlen würden – eine exzellente Voraussetzung für das System weiter zu wachsen. „Auf diesen Erfolgen wollen wie auch in 2017 weiter expandieren. An unserem Ziel der 120 Fachbetriebe in Deutschland und Österreich hat sich in den letzten Jahren nichts geändert. Wir mussten nur den Zeitpunkt etwas nach hinten verschieben“, erläutert Peter Knuth, der bei Enerix für die Systemexpansion zuständig ist. So wie es aussieht wird das Unternehmen in diesem Jahr um weitere 50 Prozent wachsen, so die aktuelle Prognose.

Unterstützt wird das Wachstum durch die positive Marktentwicklung. Nach einigen schwierigen Jahren hat die Branche den Tiefpunkt durchschritten und steht vor einem Comeback, das durch die steigende Nachfrage nach Batteriespeichern und Elektromobilität angetrieben wird. „Der Energiemarkt hat sich innerhalb weniger Jahre sehr stark verändert und es gibt faszinierende Produkte, die den Markt treiben und dem Kunden letztlich ermöglichen seine Stromversorgung selbst in die Hand zu nehmen. Die Herausforderung ist es, diese Dinge richtig zu vermarkten, die Wechselbereitschaft zu motivieren und die Markteintrittsbarrieren zu überwinden.“ ergänzt Stefan Jakob technischer Geschäftsführer von Enerix.

Die Vorteile des Franchisings liegen sowohl für Gründer und Branchenquereinsteiger als auch für Branchenkenner auf der Hand. Zentraler Einkauf mit besseren Einkaufskonditionen, gemeinsames Marketing und damit professioneller Marktauftritt, und ein intensiver Erfahrungsaustausch unter den Partnern. All diese Punkte liefern den beteiligten Partnern Vorteile gegenüber regionalen Einzelkämpfern. Der Zeitpunkt scheint gut als Gründer in diesen jetzt wieder wachsenden Markt einzusteigen.

PM: enerix® Franchise GmbH & Co KG

enerix-Franchisepartner 2017 / Pressebild

