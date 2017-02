Scheitholzkessel- und Kaminofen-Spezialisten LUUMA innovative Energien GmbH zur ISH 2017

LUVANO-Holzvergaser-Kaminofen jetzt in individuellen Designs

(WK-intern) – ISH 2017: Holzvergaser-Kessel fürs Wohnzimmer in verschieden Farben

Der wasserführende Holzvergaser-Kaminofen LUVANO vom fränkischen Kaminofen- und Scheitholzkessel-Spezialisten LUUMA unterstützt nicht nur die Heizung mit kostengünstiger Wärme aus nachwachsenden Rohstoffen, sondern bringt auch die Magie des Feuers zurück in das Wohnzimmer.

Damit sich der Ofen perfekt in den Raum integriert, können die Seitenverkleidungen des LUVANO jetzt serienmäßig in den Farben Beige, Weinrot oder Grau bestellt werden. Auf Anfrage sind auch individuelle Farben möglich. Dank hochwertiger Pulverbeschichtung sind die farbigen Seitenteile, wie übrigens alle Teile des LUVANO – inklusive der Türen, nahezu unempfindlich gegen Kratzer.

Mit einem Montagerahmen für eine Steinabdeckung lässt sich der LUVANO weiter den eigenen Wünschen entsprechend gestalten. Dazu bietet LUUMA auch eine Auswahl von passenden Steinen an. Im Prinzip lassen sich aber alle hitzeunempfindlichen Steine mit dem Montagerahmen befestigen.

Durch die überarbeitete Konstruktion der Tür zur unteren Holzvergaser-Brennkammer werden die Abstrahlverluste am Aufstellungsort noch einmal deutlich reduziert. Das bedeutet: Der moderne Holzvergaser-Kaminofen bringt jetzt nochmal mehr Wärme in das Heizungssystem ein und die Überhitzung des Aufstellungsraumes wird vermieden. Dazu trägt auch die besondere Konstruktion des Kaminofens bei: Die vollständig wasserumspülte Brennkammer leitet den Großteil der erzeugten Wärme direkt weiter an das Heizsystem.

Dabei nutzt der LUVANO den Brennstoff Holz äußerst effizient. Denn er gehört zu den wenigen Kaminöfen, die nach dem Holzvergaser-Prinzip arbeiten und so die Energie der Holzscheite optimal nutzen können. Damit ist der LUVANO ideal zum heizen mit Holz. Er erreicht dank modernster, intelligent gesteuerter Verbrennungstechnik einen Wirkungsgrad von mehr als 91 Prozent und erfüllt die 1. BImSchV Stufe 2 problemlos, auch wenn eine wiederkehrende Messung durch den Kaminkehrer erforderlich ist!. Im großzügig dimensionierten Brennraum lassen sich Holzscheite mit einer Länge von bis zu 33 cm abbrennen.

Dank dieser hervorragenden Leistungsdaten und der Tatsache, dass der Kaminofen bis zu 85 Prozent seiner Leistung in das Heizungssystem abgeben kann, ist der LUVANO ideal, um die Heizung im Neubau mit Energie aus dem nachwachsenden Brennstoff Holz zu unterstützen. Im Bestand kann der LUVANO aber durchaus auch einen kleinen veralteten Scheitholzkessel ersetzen. Dann holt der LUVANO „die Magie des Feuers“ zurück in das Wohnzimmer und bringt gleichzeitig den Großteil der erzeugten Wärme in die Heizung ein.

PM: LUVANO

LUVANO Holzvergaser-Kaminofen von LUUMA – Millieu mit Hund / Pressebild

