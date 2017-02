Klüber Lubrication ist Spitzenreiter in punkto Produktqualität und Preisstruktur

Aktuelle Studie vergleicht internationale Anbieter von Spezialschmierstoffen

(WK-intern) – In einer aktuellen Studie des Marktforschungsinstituts TechSci Research liegt Klüber Lubrication unter den internationalen Anbietern von Spezialschmierstoffen ganz vorne:

Der Tribologieexperte aus München belegt in den Kategorien Produktqualität und Preisstruktur den Spitzenplatz und erzielt ein Top-3-Ranking beim Vertrieb. Im Gesamtranking des Reports ist Klüber Lubrication damit der Spitzenreiter.

„Die Ergebnisse sind auch deshalb bemerkenswert, weil sie zu einem großen Teil auf Befragungen von Vertretern von Wettbewerbsunternehmen basieren“, erklärt Claus Langgartner, Sprecher der Geschäftsleitung von Klüber Lubrication. „Dass wir in der Studie einige der ganz großen Namen der Schmierstoffbranche weit hinter uns lassen konnten, unterstreicht erneut die marktführende Rolle in Spezialschmierstoffen von Klüber Lubrication.“

Basis der Untersuchung sind zum einen Befragungen der Spezialschmierstoffhersteller und ihrer Vertriebspartner sowie anderer Branchenexperten. Darüber hinaus fließen die Ergebnisse einer umfassenden Recherche der relevanten Publikationen in das Ranking ein, beispielsweise Geschäftsberichte der Unternehmen.

TechSci Research ist eine forschungsbasierte, international agierende Beratungsfirma, die regelmäßig Marktstudien zu verschiedenen Industriezweigen durchführt. Die Studie “Global Specialty Lubricants Market By Type, By End Use, By Region Competition Forecast and Opportunities, 2011 – 2025” wurde im Oktober 2016 veröffentlicht.

Über Klüber Lubrication

Klüber Lubrication ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialschmierstoffen und bietet tribologische High-end-Lösungen für nahezu alle Industrien und in alle regionalen Märkte. Die Produkte werden überwiegend nach speziellen Kundenanforderungen entwickelt und hergestellt. In mehr als 80 Jahren hat sich Klüber Lubrication durch hochwertige Spezialschmierstoffe, intensive Beratung und weit reichende Serviceleistungen einen herausragenden Ruf im Markt erarbeitet. Das Unternehmen verfügt über alle gängigen Zertifizierungen und ein in der Schmierstoffindustrie nahezu einzigartiges Prüffeld.

Klüber Lubrication, 1929 in München als Einzelhandelsunternehmen für Mineralölprodukte gegründet, gehört heute zur Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG, einem Teilkonzern der Freudenberg-Gruppe, Weinheim. Klüber Lubrication beschäftigt rund 2000 Mitarbeiter in über 30 Ländern.

Weitere Informationen unter http://www.klueber.com

Über Freudenberg Chemical Specialities

Freudenberg Chemical Specialities entwickelt, produziert und vertreibt chemische Spezialitäten. Um nah an seinen Kunden zu sein, ist das Unternehmen mit seinen fünf Marken Klüber Lubrication, Chem-Trend, OKS, SurTec und Capol weltweit am Markt präsent. Freudenberg Chemical Specialities ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialschmierstoffen, Trennmitteln, chemotechnischen Wartungsprodukten und Lösungen für die Oberflächen- und Galvanotechnik. Mit Hauptsitz in München, Deutschland, ist das Unternehmen in rund 40 Ländern mit eigenen Gesellschaften vertreten. Im Jahr 2015 beschäftigte die Geschäftsgruppe etwa 3.300 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Umsatz von rund 960 Millionen Euro.

Weitere Informationen unter http://www.fcs-muenchen.de

PM: Klüber Lubrication München SE & Co. KG

Klüber Lubrication liegt unter den internationalen Anbietern von Spezialschmierstoffen ganz vorne / Pressebild



Weitere Beiträge: