ELA Container Offshore GmbH hat einen neuen High-Cube Wohncontainer Offshore entwickelt

ELA Container Offshore entwickelt neuen Containertyp

(WK-intern) – 33 Fuß Offshore Wohncontainer für mehr Komfort

ELA Container Offshore GmbH hat einen neuen Offshore Containertyp entwickelt: ein 10m x 3m breiter, High-Cube Wohncontainer mit innenliegendem Flur und zwei separaten Kabinen.

Die ersten 24 Container von diesem Typ wurden innerhalb von nur drei Monaten nach Projektstart gefertigt, ausgeliefert und schlüsselfertig auf einer Umformer-Plattform in der Nordsee errichtet.

„Um die bestmögliche Lösung –vor allem für Offshore Wind Plattformen- zu finden, haben wir zusammen mit unserem Kunden, dem DNV GL sowie den deutschen Behörden, die für die „Arbeitsstättenrichtlinie (ASR)“ verantwortlich sind, diskutiert, um einen neuen Typ von Container zu entwickeln“, sagt Hans Gatzemeier, Geschäftsführer der ELA Container Offshore GmbH.

Die neuen Container sind zertifiziert nach DNVGL-ST-E273 „Portable Offshore Units“, April 2016 und ST-E272 „2.7-2 Offshore Service Modules“ Sektion 3, Februar 2016. Weiterhin entsprechen die Container den HSE Richtlinien. Alle Container sind mit Rauchmeldern, Feuerlöschern und Fluchtwegen ausgestattet. Dank der Anbindung der Container an das Feuerlöschsystem der Plattform, werden höchste Sicherheitsstandards garantiert.

Mit den neuen 33 Fuß Containern setzt die ELA Container Offshore GmbH einen neuen Standard was Komfort und Lebensqualität betrifft: Eine moderne Holzoptik der Schränke und Betten, sowie ein Schiffsfußboden schaffen mehr Komfort und verbessern den Wohlfühlfaktor. Ausreichend Wohnraum, eine Einzelbelegung der Kabinen, Betten mit einer Länge von 2100 mm und einer Breite von 1000 mm, privatem Badezimmer, einem 32“ Flachbild-Fernseher, große Fenster mit Vorhängen und einer sehr guten Isolierung für eine hohe Lärmreduzierung haben die deutschen Behörden überzeugt. Alles wurde nach deutschen Arbeitsschutzrichtlinien geprüft und abgenommen.

Die 2 bis 4 Personen Container (Einzel- oder Doppelbelegung) bieten nicht nur mehr Platz pro Person, sondern auch einen innenliegenden Flur zwischen den zwei Wohnräumen, was externe Gehwege, die sogenannten Gangway Container, überflüssig macht. Trotz der Größe und der hochwertigen Ausstattung der Container, liegt das Gewicht je Container nur bei 9,5 t.

Die neuen Container-Typen sind zum Kauf und zur Miete verfügbar und komplementieren die bereits verfügbaren 20 Fuß Wohncontainer. „Mit dem neuen Typ bieten wir unserem Kunden mehr Möglichkeiten das Personal Offshore unterzubringen. Je nach verfügbarem Platz an Deck und je nach Anzahl der benötigten Schlafplätzen, können wir unserem Kunden die bestmögliche und kostengünstigste Unterbringungsmöglichkeit anbieten“, sagt Gatzemeier weiter.

ELA Offshore versorgt alle Bereiche auf See mit mobilen Lösungen in Form von 20 Fuß Containern. In den Branchen Offshore-Wind, Offshore-Energie, Offshore-Öl & Gas, Offshore Ausrüstung für Versorgungsschiffe, Dredging sowie Rohr- und Kabelverlegen finden sie ihren Einsatz. Ob auf allen Arten von Schiffen, Pontons oder Plattformen – ELA Container ist der richtige Partner für maßgeschneiderte oder standardisierte mobile Konzepte jeglicher Art, wie Wohnunterkünfte, Büros, Speiseräume, Bordküchen, Waschräumen, Erholungs- oder Umkleideräumen sowie jeder Art von speziellen Werkstatt und Lagercontainern. ELA Offshore Container sind mit allen notwendigen Installationen für optimale Elektrizitäts- und Wasserversorgung ausgestattet. Dies garantiert, in Kombination mit allen Spezifikationen der ELA Offshore Container, eine lange Nutzungsdauer, Funktionalität und hohen Komfort.

Alle ELA Offshore-Einheiten sind in Deutschland und nach deutschen Qualitätsmaßstäben angefertigt und besitzen die

DNV 2.7-1 / EN 12079-1 oder DNV 2.7-3 und CSC Zertifikate. Ferner ist jeder Container zusätzlich nach DNV 2.7-2 basierend auf SOLAS, IMO FSS Code und MLC zertifiziert. Je nach Kundenanforderung sind ELA Offshore Container individuell anpassbar, sofort einsatzbereit und verfügbar. Auch Turnkey-Lösungen werden angeboten, um einen schnellen und reibungslosen Einsatz zu garantieren.

Die wichtigsten Merkmale der ELA Offshore Unterkünfte sind u.a.:

• Flexibilität bei Bedarf

• Ein Basis-Typ mit verschiedenen Unterkunftslösungen

• Einfaches Handling dank ISO Norm Maße

• Höchste Qualitätsanforderungen

Weitere Informationen über das Unternehmen, seine Produkte und Dienstleistungen, finden Sie auf www.ela-offshore.com

Die ELA Container Offshore GmbH ist Teil der Albers Gruppe. Der emsländische Familienbetrieb ELA hat seit 1972 den Miet-Service und auch die Technik der Raumsysteme ständig weiterentwickelt. Mit über 22.000 transportablen Einheiten ist ELA Container europaweit unterwegs, wenn es um mobile Räumlösungen in Containerbauweise geht. Ein eigener Fuhrpark von über 60 Spezial-LKW mit Ladekran gewährleistet einen sicheren Transport und Montage. Stützpunkte in ganz Deutschland stellen eine kurzfristige und schnelle Lieferung an jeden Ort sicher.

PM: ELA Container Offshore GmbH

Weitere Beiträge: