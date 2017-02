Wels – wo Wohnträume wahr werden – Energiesparmesse, 3. – 5 März 2017

(WK-intern) – Die Energiesparmesse in Wels ist Österreichs größte Baumesse sowie die wichtigste Messe für Bad & Sanitär und Heizung & Energie.

Nützen Sie den umfangreichsten Marktüberblick und das größte Ausstellungsangebot des Landes für Bau, Bad & Energie -von 3. – 5. März in der Messe Wels.

Eine Investition in die eigenen vier Wände zahlt sich immer aus – und angesichts der derzeitigen Zinsenlage ist jetzt der ideale Zeitpunkt für Neubau, Umbau, Renovierung oder Modernisierung. Die Energiesparmesse ist in jedem Fall die ideale Adresse für beste Beratung und Information in jeder Planungs- oder Umsetzungsphase. 821 Aussteller, ein umfangreiches Vortragsprogramm und die BauArena – insgesamt rund 1.560 Firmen, unterstützen Sie mit ihrem Wissen und Können.

Smart & energieeffizient

Ihre Heizung ist in die Jahre gekommen? Die Energiesparmesse ist Österreichs Leitmesse und eine der größten Messen für Heizung & Energie in Europa. Nützen Sie die Gelegenheit und verschaffen Sie sich den umfassendsten Überblick des Landes. Entdecken Sie in Wels die neueste Heizungsgeneration – energieeffizient und mit Top-Bedienkomfort. Nur hier präsentieren sich alle namhaften Anbieter für Heizungen, vor allem für Wärmepumpen und Österreichs Weltmarktführer für Biomasse, aber auch für Solarthermie, Photovoltaik u.v.m. Besuchen Sie auch die Sonderschauen “E-Auto & Smart Home” sowie “LED – innovative Beleuchtung”.

Sparsam & schön

Im Messebereich BAD sind die führenden Sanitär- und Heiztechnikmarken sowie alle namhaften Sanitär- und Heizungsgroßhändler vertreten. Hier finden Sie sparsame Armaturen, formvollendete Badmöbel, pflegeleichte Keramik und die neuesten Duschabtrennungen und Badewannen ebenso wie attraktive Bädervarianten und die modernste Hinterwandtechnik. Lassen Sie sich von Österreichs größtem Bäderschauraum inspirieren und verwirklichen Sie Ihr Traumbad.

Bauen & wohnen

Ob Ziegel, Fenster, Alarmanlagen, Türen, Böden, Küche, Garderobe, Wohn- oder Esszimmer: der Messebereich BAU bietet in elf Messehallen die neuesten Produkte und beste Beratung von über 400 Ausstellern. Nützen Sie auch das Bühnenprogramm und den Treffpunkt Fertighaus in Halle 1 sowie das Angebot der BauArena in Halle 4. Unter dem Motto “Mach dich schlau für deinen Bau!” werden hier ein kostenloses Baucoaching (gegen Voranmeldung vor Ort) und ein eigenes Bühnenprogramm angeboten.

Tickets & Anreise

Empfohlen wird die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die ÖBB bietet ein günstiges Kombi- Ticket an sowie einen kostenlosen Zug-Shuttle vom Hauptbahnhof direkt ins Messegelände. Für PKWs stehen beschilderte Parkplätze mit Shuttleservice zur Verfügung. Ermäßigte Vorverkaufstickets sowie Informationen zu den Neuheiten der Aussteller und dem Vortragsprogramm finden Sie unter www.energiesparmesse.at

Energiesparmesse

Fr 3. -So 5. März 2017

Messe Wels

Öffnungszeiten:

Fr + Sa 9 – 18 Uhr, So 9 – 17 Uhr

PM: Energiesparmesse

