BayWa r.e. gewinnt Wind-und Solar-Ausschreibungen in Italien und Malaysia

BayWa r.e. sichert sich bei Ausschreibungen in Italien und Malaysia Wind- und Solarprojekte mit einer Gesamtleistung von über 70 MW.

(WK-intern) – Auch für die bevorstehenden Ausschreibungen in Deutschland ist das Unternehmen optimal aufgestellt.

Zu den drei Windenergie-Projekten in Italien zählen das Projekt Eolica San Lupo Srl in Kampanien, mit einer Leistung von 48 MW sowie die Projekte Arlena Energy Srl (10 MW) und Tessennano Energy Srl (8 MW) in Latium.

In Malaysia wird BayWa r.e. einen Solarpark mit einer Leistung von 5 MWp für die Firma SBU Power Sdn. in Perlis realisieren.

Matthias Taft, Energievorstand der BayWa AG, betont: „Ausschreibungsmodelle gewinnen weltweit zunehmend an Bedeutung. Die Anforderungen sind hierbei sehr unterschiedlich. Bei der der Wahl des richtigen Partners für die Realisierung von Projekten sind Unternehmen, die umfassende und wettbewerbsfähige End-to-End-Lösungen anbieten, im Vorteil. Mit unserem Know-how und einem breiten Leistungsspektrum von der Projektfinanzierung und -entwicklung über den Bau, die Betriebsführung und die Wartung der Anlagen, sind wir daher für zukünftige Entwicklungen sehr gut aufgestellt.“

Nach Inkrafttreten der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2017) im Januar 2017 in Deutschland, startet im Mai die erste Ausschreibungsrunde im Wind-Sektor mit einer Gesamtleistung von 800 MW. Im August und November folgen weitere Runden mit jeweils 1 GW.

Matthias Taft ergänzt: „BayWa r.e. ist für die bevorstehenden Ausschreibungen in Deutschland bestens aufgestellt. Wir werden selbst an Auktionen teilnehmen, aber auch kleinere Entwickler unterstützen, die nicht in der Lage sind die Risiken einer Ausschreibung selbst zu tragen. Unsere finanzielle Stärke ermöglicht es uns, solche Ausschreibungskooperationen anzubieten und damit auch unseren Partnern zum Erfolg zu verhelfen. Das entspricht unserer Unternehmensphilosophie und unserem Bestreben, ein gesundes und von Vielfalt geprägtes Umfeld im Erneuerbare Energien-Sektor zu fördern.”

BayWa r.e. renewable energy GmbH (BayWa r.e.):

Die BayWa r.e. renewable energy GmbH bündelt als 100%ige Tochter der BayWa AG die Aktivitäten der Geschäftsfelder Solarenergie, Windenergie, Bioenergie sowie Geothermie. Mit Hauptsitz in München ist BayWa r.e. weltweit aktiv. Als Full-Service-Partner mit rund 1.000 Mitarbeitern und mehr als 25 Jahren Markterfahrung entwickelt, realisiert, berät und betreut BayWa r.e. Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien. Das Unternehmen übernimmt darüber hinaus die Betriebsführung sowie die Instandhaltung von Anlagen. Weitere Geschäftstätigkeiten umfassen den Handel mit Photovoltaik-Komponenten und den Einkauf und die Vermarktung von Energie aus erneuerbaren Quellen.

PM: BayWa r.e.

Windprojekte / Pressebild: BayWa r.e.

