Windenergieanlagen sicher und wirtschaftlich betreiben

(WK-intern) – Mit den wichtigsten Voraussetzungen für den sicheren, zuverlässigen und wirtschaftlichen Betrieb von Windenergieanlagen befasst sich das 2. TÜV SÜD-Windforum, das am 29. März 2017 in Hamburg stattfindet.

Das Themenspektrum reicht von der Nutzung von Big Data in der Windbranche über die Sicherheit von Serviceliften und Betriebserfahrungen mit Rotorblättern bis zu den Anforderungen für Energieversorger bei Betrieb und Instandhaltung von Erneuerbare-Energien-Anlagen.

Die Vorträge von TÜV SÜD-Experten und Betreibern werden durch drei Diskussionsrunden ergänzt, die als „World Café“ konzipiert sind und die Teilnehmer auch untereinander in Kontakt bringen.

Das TÜV SÜD-Windforum richtet sich an Betreiber und Betriebsführungsgesellschaften von Wind­energieanlagen sowie Servicefirmen aus der Windbranche. Es findet am 29. März 2017 im Courtyard by Marriott Hamburg Airport statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 215 Euro (zzgl. gesetzlicher USt.).

Anmeldung unter www.tuev-sued.de/is-anmeldung oder bei Melanie Hipp, E-Mail: melanie.hipp@tuev-sued.de.

