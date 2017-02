OIS und Green Wind Offshore übernehmen Instandhaltung der 900 MW – Gleichstromanbindung DolWin3

OIS Offshore Industrie Service GmbH und Green Wind Offshore GmbH übernehmen Instandhaltung für Netzanschlusssystem DolWin3

(WK-intern) – Berlin – Die Partner OIS Offshore Industrie Service GmbH und Green Wind Offshore GmbH, die sich in der ARGE O&M Projekt DolWin3 zusammengeschlossen haben, übernehmen im Auftrag der GE Grid GmbH die Instandhaltung des Netzanschlusssystems DolWin3.

Beim Netzanschlusssystem DolWin3 handelt es sich um eine 900 MW – Gleichstromanbindung in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) im südwestlichen Teil des deutschen Nordseegebietes.

Es dient zum Anschluss von zwei Offshore-Windparks des Clusters DolWin an das landseitige 400-kV-Umspannwerk in Dörpen West. Die seeseitige Konverterstation DolWin gamma befindet sich ca. 50 km nördlich von Borkum in einer Wassertiefe von ca. 30 m. Sie ist eine Tochterplattform zur DolWin alpha und mit dieser über eine feste Brücke verbunden.

Der Vertrag besteht aus einer mehrmonatigen Vorbereitungsphase sowie der sich daran anschließenden 5-jährigen Instandhaltungsphase und umfasst sowohl Instandhaltungstätigkeiten auf der im Bau befindlichen Konverterstation DolWin gamma als auch im landseitigen Umspannwerk Dörpen West. Dabei ist die ARGE für die komplette Planung, Organisation und Durchführung der Instandhaltung auf Basis eines eigens erstellten Instandhaltungskonzeptes verantwortlich.

Ausschlaggebend für den Zuschlag an die ARGE waren das kompetente Managementkonzept und die langjährigen Erfahrungen der ARGE-Partner in der Ausführung von On- und Offshore Instandhaltungstätigkeiten. Wesentliche Bestandteile des Konzeptes sind die Einrichtung einer Leitwarte 24/7, die den gesamten Anlagenbetrieb sowie –zustand überwacht und eine Übersicht über alle Einsatzteams und deren Aktivitäten ermöglicht, sowie einer Lager-, Logistik- und Einsatzbasis in Wiesmoor in der Nähe des landseitigen Umspannwerkes und der Offshore Transportbasis. Damit werden alle personellen und technischen Voraussetzungen geschaffen, um den bestmöglichen Ablauf der Instandhaltung zu gewährleisten.

Mit der Umsetzung dieses Konzeptes einer leistungs- und zustandsorientierten Instandhaltung wird eine neue Servicequalität im Bereich Offshore Wind mit erheblichem Optimierungs- und Kosteneinsparungspotential erreicht.

OIS Offshore Industrie Service GmbH

Die OIS Offshore Industrie Service GmbH ist ein Rostocker Unternehmen, das sich im Verbund mit der SEAR GmbH und der Krebs Unternehmensgruppe auf die Inspektion, Wartung und Reparatur von Offshore Windparks, Konverterplattformen und deren Komponenten spezialisiert hat. Zum Verbund gehören ca. 75 spezialisierte und zertifizierte Offshore-Servicetechniker aus den Bereichen Elektrotechnik, Korrosionsschutz, Stahl, Hilfs- und Nebensysteme sowie Funk-, Navigations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt neben Industriekletterern (FISAT) auch über eigene Transport-, Logistik- und Lagermöglichkeiten.

Green Wind Offshore GmbH

Die Green Wind Offshore GmbH ist ein Berliner Unternehmen der Green Wind Gruppe mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Projektentwicklung, kaufmännische sowie techn

ische Betriebsführung. Green Wind betreut Projekte in ganz Deutschland mit nahezu 400 MW Windleistung. Green Wind Offshore ist spezialisiert auf das Management von technischen Anlagen zur Energieerzeugung Offshore. Dazu zählen Windenergieanlagen, Umspannwerke, Plattformen, Kabel zu Land und zu Wasser sowie Schaltanlagen. Zertifiziert nach ISO 9001:2015.

PM: ARGE O & M Projekt DolWind3

Bildunterzeile: v.l.: Olaf Wunderlich, Director Business Development OIS Dr. Michael Bünning, Service Director Germany GE Energy Connections Manuel Lasse, Geschäftsführer Green Wind Offshore Foto: Green Wind Offshore/Pablo Castagnola

Weitere Beiträge: