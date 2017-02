Wirsol Energy finanziert Solarparks mit einer Leistung von 61 Megawatt Peak

Wirsol Energy Ltd (WIRSOL), das von WIRCON GmbH gegründete Unternehmen und gleichzeitig Tochtergesellschaft mit Schwerpunkt auf dem On-Shore Wind- und dem Solarenergiemarkt hat einen Vertragsabschluss zur Refinanzierung von zehn Solarparks mit insgesamt 61 MWp und Finanzierungen in Höhe von etwa 46 Millionen Pfund im Rahmen von Vorhaben zu Erneuerbaren Energien angekündigt.

(WK-intern) – Die Refinanzierungspartnerschaft mit der BayernLB basiert auf einer Non-Recourse-Finanzierung über 18 Jahre, ist an einen Stromabnahmevertrag mit Statkraft gekoppelt und wird von Elgar Middleton als Finanzberater und der technischen Beratung von OST unterstützt.

Mark Hogan, Managing Director von Wirsol sagt dazu: „Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss der Refinanzierung dieser Solarparks. Bei Abschluss des Finanzierungsvertrags waren vier an das Netz angeschlossen und die übrigen werden rechtzeitig vor der Frist der Renewables Obligation Ende März ans Netz gehen. Diese neuerliche Refinanzierung mit der BayernLB ist eine Weiterführung der neun im Sommer 2016 finanzierten Standorte, so dass wir heute in der Bilanz der Wircon Group über Solarparks mit einer Leistung von 106 Megawatt Peak verfügen. Unsere laufende Zusammenarbeit mit der BayernLB und deren erfahrenem Expertenteam hat sich als entscheidend erwiesen und wir legen größten Wert auf diese enge Zusammenarbeit“.

Peter Vest, der Managing Director bei WIRCON fügte hinzu „Wir sind hoch erfreut über den Abschluss der Refinanzierung dieser Projekte und insbesondere über die Zusammenarbeit mit der BayernLB. Diese Refinanzierung setzt unser Streben nach Vermögenswerten im Bereich der Solarenergie im Konzern und mit unseren jeweiligen Anteilseignern fort“. „Wir werden diesen Weg in neuen und spannenden Märkten weiter verfolgen, wodurch unsere Bilanz gestärkt und ein attraktiver internationaler solarenergetischer Fußabdruck geschaffen wird.“

Karin Schramm, Abteilungsdirektorin für Projektfinanzierung bei der BayernLB merkte an: „Die BayernLB sieht auf eine lange und erfolgreiche Bereitstellung von Finanzierungen im Bereich erneuerbarer Energien zurück. Alleine auf dem britischen Markt haben wir über ein Gigawatt an Leistung finanziert. Dabei steht die Zusammenarbeit mit strategischen Partnern wie der Wircon-Gruppe an zentraler Stelle. Wir freuen uns über den Abschluss dieser zweiten Finanzierungsrunde der zehn Solarparks und sehen neuen Projekten mit dem Team in Großbritannien wie auch im weiteren Umfeld gerne entgegen.

Über die WIRCON GmbH:

Die WIRCON GmbH ist ein kundenorientiertes Unternehmen zur Planung, Finanzierung, Installation und Wartung Erneuerbarer Energieanlagen. WIRCON führt diese Komponenten für Kunden und Investoren reibungslos zusammen. WIRCON konzentriert sich auf sorgfältig ausgewählte große On-Shore Wind- und Solarprojekte zusammen mit integriertem Energiemanagement und Speicherkapazitäten. Unser Markt wird von unseren eigenen Marken WIRCON und WIRSOL bedient und arbeitet eng mit Energieanbietern zusammen, die nach dezentralisierten Lösungen erneuerbarer Energien suchen, um ihre Geschäftsmodelle zu fördern, die derzeit auf Rohstoffen basieren. Zu dem Geschäft gehören Betrieb und Wartung, Versicherung, Service und direktes Marketing, wie auch die Lieferung erneuerbarer Energie dank ausgewählter Partner. Weitere Informationen finden Sie unter: www.wircon.eu