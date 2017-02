Windkraft Simonsfeld erhält Bewilligung für weitere vier Windkraftwerke in Dürnkrut

Seit fünf Jahren betreiben wir unsere ersten fünf Windkraftwerke in den Gemeinden Dürnkrut und Velm-Götzendorf.

(WK-intern) – 2018 erweitern wir diesen Windpark in einem zweiten Ausbauschritt um vier Windenergieanlagen der Dreimegawattklasse.

Seit kurzem ist die dritte Ausbaustufe bewilligt, der Bewilligungsbescheid für vier Windkraftwerke mit jeweils 3,45 Megawatt Nennleistung ist seit einigen Tagen rechtskräftig. Diese vier Anlagen werden in der Gemeinde Dürnkrut errichtet.

„Das ist unser Projekt mit den umfangreichsten vogelkundlichen Untersuchungen“, erläutert Projektleiterin Mag. Tanja Bernscherer: „Wegen der Nähe zu den ökologisch und ornithologisch sensiblen March- und Thaya-Auen waren langjährige Untersuchungen der regionalen Vogelwelt erforderlich. Letztlich haben wir eine tragfähige Einigung mit Natur- und Vogelschützern gefunden. Die Bewilligung ist seit kurzem rechtskräftig.“ Teil der Einigung mit den Vogelschützern sind lebensraumverbessernde Maßnahmen im Ausmaß von drei Hektar je Anlage und eine weitere Studie zum Verhalten der regional maßgeblichen Vogelarten.

Windstrom für 9.200 Haushalte

22 Millionen € wird die Windkraft Simonsfeld in die Errichtung des Windparks Dürnkrut III investieren. Mehr als 36,8 Millionen Kilowattstunden Windstrom werden die vier Windturbinen Jahr für Jahr in das Weinviertler Stromnetz einspeisen – eine Strommenge, die dem Verbrauch von mehr als 9.200 österreichischen Durchschnittshaushalten entspricht. Wermutstropfen ist der voraussichtliche Errichtungszeitpunkt. Mag. Tanja Bernscherer: „Bevor wir unseren Windpark ans Netz bringen können, müssen wir die Fertigstellung des Netzausbaus im östlichen Weinviertel abwarten. Wir gehen davon aus, dass wir die vier Maschinen in vier bis fünf Jahren in Betrieb nehmen können“. Die Umsetzung des Projektes ist auch abhängig von allfälligen Änderungen des Ökostromgesetzes.

Die Windkraft Simonsfeld AG betreibt aktuell 78 Windkraftwerke in Österreich und zwei in Bulgarien. 2016 wurden rund 380 Millionen Kilowattstunden Windstrom produziert – das entspricht dem Jahresverbrauch von 95.000 Haushalten. Neben den eigenen Windkraftwerken betreut

die Windkraft Simonsfeld 71 Windkraftwerke anderer Eigentümer und bietet ein breit gefächertes Angebot an technischen Dienstleistungen. Das mittelständische Unternehmen beschäftigt 46 Mitarbeiter in Österreich und steht im Eigentum von 1.780 Aktionären. An der Windkraft Simonsfeld AG kann man sich beteiligen. Nähere Informationen unter www.wksimonsfeld.at

