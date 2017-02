Die Strom-Flats kommen

Speicherhersteller bieten immer häufiger eigene Strompakete an und versprechen günstigen Strom aus der Energie-Community.

(WK-intern) – „Gib mir Dein Dach und ich gebe Dir Strom“.

In der PV-Welt gibt es diesen Ansatz bereits seit geraumer Zeit. Ein neuer Ansatz heißt: „Gib mir Deinen Keller und ich gebe Dir Strom“.

Denn nun kommen die ersten Stromspeicher mit Strompaket auf den Markt. Und dieses Mal kommen sie direkt von den Produktherstellern: Senec, sonnen, Caterva und EnBW – sie alle bieten mittlerweile Stromspeicher an, die nicht nur den Eigenverbrauch steigern sondern im Paket auch noch günstigen Netzstrom bieten, bis zu einer gewissen Menge sogar kostenlos.

“Heimspeicher können mehr als nur den Eigenverbrauch steigern”, sagt Dr. Kai Wu vom Speicherportal Enerkeep. “Im Verbund können dezentrale Stromspeicher das Netz stabilisieren, und zeitversetzt Strom einkaufen. Man kann nachts günstigen Strom einkaufen, diesen speichern und tagsüber benutzen. Durch diese Kostenvorteile können die Betreiber solcher Speicherverbundsysteme nachhaltig günstigere Tarife anbieten als die herkömmlichen Stromtarife ohne Speicher, “ erklärt Dr. Kai Wu den wirtschaftlichen Hintergrund von Speicherverbundsystemen. Die aktuellen Speicher-Strompakete finden Sie in der Grafik im Überblick.

Wie funktionieren Strom-Flats?

Bei den meisten Angeboten erhält der Speicherbetreiber eine gewisse Strommenge kostenlos, oder für eine feste monatliche Gebühr. Die kostenlose Strommenge und die Monatsrate für die Strom-Flat-Rate sind in der Regel an die Größe der PV-Anlage und die Kapazität der Speicher gekoppelt. Wer mehr Strom verbraucht bekommt Stromtarife, die deutlich unter den herkömmlichen Stromtarifen liegen.

Auf die direkte EEG-Vergütung für Stromüberschüsse muss bei manchen Communities zwar verzichtet werden, man bekommt dafür in der Regel aber einen Ersatztarif von der Community, der über den aktuellen Einspeisetarifen liegt.

Herstellerunabhängige Communities am Horizont

Schon bald könnten sich auch herstellerunabhängige Communities etablieren, bei denen man auch ohne Produktkauf oder PV-Mietvertrag teilnehmen kann.

Die Firma buzzn baut derzeit eine solche Community auf. Das Unternehmen verbindet „Stromgeber“ mit „Stromnehmern“. Die Stromgeber liefern ihren Strom in den buzzn-Bilanzkreis, die Stromnehmer werden aus diesem versorgt und bezahlen eine Gebühr an die Stromgeber. Auch andere Versorger, wie etwa Lichtblick, setzen auf die sogenannte Schwarmintelligenz.

Dank der KfW-Förderung verfügen die meisten Speicher bereits heute über offene Schnittstellen zur externen Kontrolle, denn dies fordern die Förderbedingungen. Das Problem sind jedoch die unterschiedlichen Standards, die dabei verwendet werden. Doch auch hierfür sind Lösungen in Sicht: Die Firma M2MGO aus Berlin kümmert sich bereits darum, mit Ihrer Softwarelösung „PST“ Geräte- und Systemschnittstellen auszulesen und kostengünstige, universelle “Kontrollboxen” für Speicher mit Partnern zu entwickeln.

“So wie man heute eine Internet-Flat unabhängig vom benutzten Modem, Router oder PC wählt, könnten bald auch Strom-Flats und -Communities gehandhabt werden. Tarifwechsel könnten dann völlig unabhängig von der dahinter liegenden Hardware stattfinden.”, sagt Wu.

Die Entwicklung bleibt also spannend. Welche Modelle und Communities sich letzten Endes durchsetzen werden, ist offen. Eines aber ist klar: Heimspeicher bringen einen Mehrwert auf verschiedenen Ebenen und wir sind gerade erst am Anfang, deren Potenzial auszuschöpfen.

