TÜV SÜD unterstützt CEZ Group beim Erwerb von Windparks

Die CEZ Group hat acht Windparks von Projektentwickler wpd erworben.

(WK-intern) – Die Windparks mit 35 Windenergieanlagen und einer installierten Gesamtleistung von 85,25 Megawatt befinden sich mehrheitlich in Norddeutschland.

Bei der Technischen Due Diligence vertraute der größte tschechische Energieversorger auf die Kompetenz von TÜV SÜD.

„Das ist unsere erste große Akquisition auf dem deutschen Markt für erneuerbare Energien“, sagt Tomáš Pleskač, Bereichsvorstand Erneuerbare Energien und Unternehmensentwicklung der CEZ Group. „Unsere Windparks in Deutschland erzeugen mehr als 210 GWh Elektrizität im Jahr und decken damit den Stromverbrauch von fast 100.000 Haushalten.“ Bereits im Dezember 2016 hatte CEZ den Windpark Fohren-Linden in Rheinland-Pfalz mit einer Leistung von 12,8 MW vom Investment- und Asset Manager AREAM übernommen. Auch bei dieser ersten Akquisition von CEZ in Deutschland hatte TÜV SÜD bereits die Technische Due Diligence durchgeführt.

Im Rahmen der Technischen Due Diligence für Windparks werden Genehmigungen, Verträge zu Bau, Wartung und Betriebsführung, sowie Netzanschluss und Energieerträge genau überprüft. „Durch diese umfassende Untersuchung lässt sich das Investitionsrisiko bei der Übernahme eines Windparks auf ein Minimum reduzieren“, sagt Marc Sielschott, verantwortlicher Projektleiter für diese Windpark Due Diligence bei der TÜV SÜD Industrie Service GmbH. Wesentliche Voraussetzungen für die erfolgreiche Begleitung solcher Transaktionen sind die umfassende fachliche Expertise und eine hohe zeitliche Flexibilität.

Der tschechische Energieversorger CEZ gehört mit einer Marktkapitalisierung von rund 8 Milliarden Euro zu den zehn größten Energieunternehmen Europas. Rund 26.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Tochterunternehmen versorgen Verbraucher in Mittel- und Osteuropa mit Energie. CEZ gehört zu den Energieversorgern mit der niedrigsten Verschuldung in der Branche. Trotz niedriger Großhandelspreise für Strom hält CEZ ein ausgezeichnetes Rating (Standard & Poor’s: A-, stabiler Ausblick; Stand: Dezember 2015).

Langjährige Erfahrungen in der Onshore- und Offshore-Windenergie

TÜV SÜD verfügt über langjährige Erfahrungen bei der Zertifizierung von Windparks, Windenergie­anlagen und Komponenten im Onshore- und Offshore-Bereich. Die Experten unterstützen Planer, Errichter, Investoren und Betreiber zudem bei Risikoanalysen, Arbeits­schutz­konzepten, dem baubegleitenden Qualitätscontrolling und der Technischen Due Diligence. Weitere Schwerpunkte s

ind die Qualitätssicherung bei der Komponentenfertigung sowie wiederkehrende Prüfungen der Windenergieanlagen während der Betriebszeit.

Weitere Informationen zu den Leistungen von TÜV SÜD im Bereich der Windenergie und zur Windpark Due Diligence gibt es im Internet unter www.tuev-sued.de/windenergie.

PM: TÜV SÜD

Pressebild: TÜV SÜD

