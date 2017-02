Keine Zeit für Stillstand: RTS Wind AG ist seit einem Jahr ENERCON Servicepartner.

Gleich mehrere RTS-Stützpunkte sind im letzten Jahr in ganz Deutschland entstanden.

(WK-intern) – Grund dafür ist das wachsende Netzwerk an RTS-Serviceteams, die im Auftrag von unseren Kunden Windenergieanlagen prüfen und warten.

Sie brauchen die Stützpunkte als Anlaufpunkt und um Material und Werkzeug zu lagern.

Ein besonderer Erfolg ist für uns, dass wir Anfang 2016 als einer der Ersten mit der Herstellerfirma ENERCON einen Service-Rahmenvertrag über drei Jahre abschließen konnten. Dieser beinhaltet Serviceleistungen in Windparks in ganz Deutschland. 19 Servicetechniker nutzen seitdem die neuen RTS-Stützpunkte. Alle Mitarbeiter wurden umfassend von RTS und ENERCON geschult und geprüft. Die insgesamt fünf Teams verrichten Wartungsarbeiten an den Anlagentypen E-70 E4, E-82 und E-92.

„Die Zusammenarbeit verlief in den letzten Monaten nach unserer Meinung sehr erfolgreich. Unser Bestreben ist es, unseren Auftraggeber durch eine gute Qualität weiter zu überzeugen“, so Stefan Wolf, der Abteilungsleiter des Service- und Wartungsbereichs bei der RTS Wind AG. „Wir sind sehr zufrieden und würden uns freuen, unsere Dienstleistung und die Anzahl der Teams im folgenden Jahr weiter ausbauen zu können.“

RTS Wind AG: Wir schaffen Zukunft.

Windkompetenz seit 1997

Niederlassungen in Deutschland, Österreich und dem Vereinigten Königreich

450 Windspezialisten im europaweit im Einsatz

Die RTS Wind AG ist der internationale Spezialist für Dienstleistungen im Bereich Windenergie. Die Kernkompetenzen liegen in der Errichtung und Wartung von Windenergieanlagen sowie in der Instandsetzung von Rotorblättern. 20 Jahre Erfahrung im Bereich der regenerativen Energien, gut ausgebildete und erfahrene Mitarbeiter, viele erfolgreiche On- und Offshore-Einsätze für namenhafte Kunden im In- u

nd Ausland sind die Faktoren, die RTS zu einem gefragten Ansprechpartner der Branche machen. Auch für technische Fach- und Führungskräfte mit Branchenerfahrung oder Expertenkenntnissen, ist RTS der richtige Partner für erfolgreiche Projekte. RTS legt Wert auf hochwertig ausgestattete, qualifizierte Mitarbeiter, die mit eigenem Qualifizierungskonzept ausgebildet werden.

PM: RTS Wind AG

Pressebild: Copyright: RTS Wind AG

Bildunterschrift: Serviceteam vor einem RTS Auto plant den kommenden Einsatz.

Weitere Beiträge: