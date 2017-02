Powerball-Systemspeicher mit integrierter 70 % und 50 % Regelung.

Die Systemspeicher der Schweizer Powerball-Systems AG werden ab April mit integrierter 70 % und 50 % Regelung geliefert.

(WK-intern) – Mit der neuen Ausstattung erleichtern die Powerball All-in-One-Geräte dem Installateur die ohnehin einfache Installation der Powerball-Systemspeicher um einen weiteren Schritt.

Hintergrund: Photovoltaik-Anlagen müssen in Deutschland entweder

auf 50 % ihrer Leistung begrenzt werden, wenn der Anlagenbetreiber für seinen Stromspeicher eine KfW Förderung in Anspruch nehmen möchte

oder er muss ein Energiemeter installieren um die Förderbedingungen und die Vorgaben der Netzbetreiber zu erfüllen

oder es wird keine Förderung in Anspruch genommen, dann kann ein Rundsteuerempfänger vom Netzbetreiber eingebaut werden.

Mit der neuen Powerball Lösung entfallen diese Prozesse. Es muss lediglich ein Datenkabel vom Powerball-Systemspeicher zum Wechselrichter geführt und dort mit den Anschlüssen vom Rundsteuerempfänger verbunden werden. Den Rest regelt die Powerball-Software.

Damit ist es auch egal wie viel Platz im Zählerschrank ist da die Installation eines Energiemeters entfällt.

Darüber hinaus kann mit der neuen Powerball Software eine 0 % Einspeiseleistung realisiert werden. Das ist in Gebieten sinnvoll, in denen der Netzbetreiber den Bau einer neuen Erneuerbaren Energie-Anlage ablehnt, weil das öffentliche Stromnetz die zusätzliche Energie nicht aufnehmen kann. Die Software der Powerball-Stromspeicher garantiert in solchen Fällen mit der 0 % Regelung, dass keine Energie in das öffentliche Netz abgegeben wird.

Über Powerball Systems AG

Die Powerball Systems AG ist Anbieter von Systemlösungen für Erneuerbare Energien in Kombination mit Energiespeichern aus eigener Entwicklung und Produktion. Nach 2 Jahren Entwicklungsarbeit gründete der Elektrotechnikingenieur Mathias Grässl im Mai 2016 die Powerball Systems AG in Solothurn in der Schweiz. Mit seiner langjährigen Erfahrung im elektrischen Gerätebau und in den erneuerbaren Energien hat er mit seinem Team einen sicheren, zuverlässigen und einfach zu installierenden Stromspeicher am Markt

platziert, der in Kapazität und Leistung zeitlich unbegrenzt skaliert und erweitert werden kann. Markenzeichen des Unternehmens ist der kleinste Speicher im Portfolio, der rund wie ein Ball und voller Energie der Powerball Systems AG ihren Namen gegeben hat. Die Powerball Energiespeicher sind sicher, zuverlässig und zu 100 Prozent recycelbar.

PM: Powerball-Systems AG, Solothurn / Schweiz

