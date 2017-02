Vindnytt – wichtige Nachrichten über die Windenergie in Skandinavien – januari 2017

Använd inte elcertifikat för effektfrågan Erik Dotzauer skriver på Second Opinion den 16 januari under rubriken “Låt elcertifikatsystemet premiera effekt”. Det är knappast en rationell lösning på effektfrågan. Om/när effektfrågan blir en utmaning som kräver nya lösningar är i dagsläget oklart. Det kan hända att det kommer behövas förändringar kring, t ex, effektreservens hantering för att hantera frågan om “tillräckligt med effekt” och definitionen av vad som är “oacceptabelt höga priser”. Men det kan knappast vara rationellt att special-gynna en specifik möjlig lösning, dvs certifikat-berättigad produktion, om/när detta inträffar.