Der vierte Jahrgang Windenergie an der University of the West Indies wird von der HS Flensburg unterstützt

Der vierte Jahrgang im Masterstudiengang of Renewable Energy an der University of the West Indies in der Karibik hat im Wintersemester mit Unterstützung der Hochschule Flensburg begonnen.

(WK-intern) – Den 26 Studierenden der University of the West Indies (UWI) brachte Dr. Hermann van Radecke die Materie der Windenergie näher, während Professor Jens Born das Thema der Bioenergie behandelte.

„Es ist faszinierend festzustellen, dass noch vor vier Jahren niemand in der Region etwas von CO2 wusste. Jetzt freuen sich die Studierenden darauf, mit ihren Projekten, wie sie die Master-Thesis nennen, CO2-Footprints zu erstellen“, berichten die beiden Flensburger Wissenschaftler.

Mit ihren Projekten untersuchen die Masterabsolventen und –Absolventinnen, wie regenerative Energien in ihrer Region unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingesetzt werden können. „Damit werden an der Universität junge Leute aus der Region herangebildet, um in ihrer Region ein Bewusstsein über erneuerbare Energien und damit nachhaltige Energiewirtschaft zu etablieren. Von Einheimischen für Einheimische“, so von Radecke. Die Hochschule Flensburg helfe dabei durch technischen Wissensexport. Und in Sachen Solarenergie beispielsweise habe die UWI über die Jahre erhebliches Wissen entwickelt, so von Radecke, „dafür gibt es viel Gelegenheit, denn dort ist der ewige Sommer“.

Aber auch die Flensburger Studierenden profitieren von der Kooperation. Es gibt einen Studierendenaustausch und mehrere Studierende haben an der Universität in der Karibik ihr Auslandssemester absolviert. „Die Zusammenarbeit mit der University of the West Indies im Fachgebiet Regenerative Energien ermöglicht einen internationalen Erfahrungsaustausch für die Studierenden sowie Dozenten und Dozentinnen, der für beide Hochschulen sehr wichtig ist“, so Prof. Dr. Bosco Lehr, Vizepräsident für Internationales an der Hochschule Flensburg.

Die Hochschule Flensburg hat seit August 2013 gemeinsam mit der Europa-Universität Flensburg einen Vertrag zur Kooperation mit der University of the West Indies (UWI). Die UWI ist der Zusammenschluss der englischsprachigen Universitäten in der Karibik. Die Universität hat drei Standorte mit je einem Campus auf den Inseln Trinidad, Barbados und Jamaika. Insgesamt lernen und forschen dort 45.000 Studierende aller Fachrichtungen.

An der University of the West Indies wurde der Studiengang „Master of Science (M.Sc.) Renewable Energy Technology“ am Standort Trinidad zum Wintersemester 2013/14 eingerichtet. In die Entwicklung des Curriculums flossen die Erfahrungen mit den Flensburger Energiewissenschaften sowie dem Masterstudiengang Energie- und Umweltmanagement der Europa-Universität ein.

PM: Hochschule Flensburg

BU: Der vierte Jahrgang Windenergie an der University of the West Indies (Foto: Hochschule Flensburg)

