Allianz Global Investors kauft drei Solarparks mit einer Gesamtleistung von rund 100 MWp von BayWa r.e.

Größte Einzeltransaktion im BayWa r.e.-Projektgeschäft: BayWa r.e. verkauft drei britische Solarparks

(WK-intern) – BayWa r.e. hat drei britische Solarparks an den von Allianz Global Investors verwalteten Fonds Allianz Renewable Energy Fund II („AREF II“) verkauft.

Die Transaktion ist die bisher größte, die BayWa r.e. im Projektgeschäft realisiert hat. Insgesamt kommen die drei Solarparks auf eine Gesamtleistung von rund 100 MWp.

BayWa r.e. hat damit alle im letzten Frühjahr fertiggestellten Solarprojekte in Großbritannien erfolgreich veräußert. Mit Vine Farm (45 MWp) ist das bisher größte von BayWa r.e. realisierte Einzelprojekt Teil des Verkaufs. Für alle Solarparks konnten im vergangenen Jahr langfristige Stromabnahmeverträge, sogenannte Power Purchase Agreements gesichert und damit die Attraktivität der Assets erhöht werden.

Matthias Taft, Energievorstand der BayWa AG, kommentiert: „Im vergangenen Jahrzehnt bestanden in Europa wechselnde, herausfordernde Rahmenbedingungen für Erneuerbare Energien und der Markt hat sich zunehmend konsolidiert. Ich freue mich daher nun sehr, unsere bisher größte Transaktion im Projektgeschäft mit dem Verkauf von 100 MWp bekannt geben zu können. Mit neuen, innovativen Leistungen und der Erschließung neuer Märkte in Europa, Amerika und Asien sind wir auch auf künftige Entwicklungen im Energiesektors sehr gut vorbereitet.“

Finanziert wurden die drei Projekte mittels Hausbankdarlehen in Landeswährung durch die BayernLB. 2014 hatte BayWa r.e. bereits zwei Solarparks in Frankreich und Großbritannien an von Allianz Global Investors verwaltete Fonds verkauft. Mit der Übernahme der technischen und kaufmännischen Betriebsführung bleibt BayWa r.e. den Projekten verbunden.

Die BayWa r.e. renewable energy GmbH bündelt als 100%ige Tochter der BayWa AG die Aktivitäten der Geschäftsfelder Solarenergie, Windenergie, Bioenergie sowie Geothermie. Mit Hauptsitz in München ist BayWa r.e. weltweit aktiv. Als Full-Service-Partner mit rund 1.000 Mitarbeitern und mehr als 25 Jahren Markterfahrung entw

ickelt, realisiert, berät und betreut BayWa r.e. Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien. Das Unternehmen übernimmt darüber hinaus die Betriebsführung sowie die Instandhaltung von Anlagen. Weitere Geschäftstätigkeiten umfassen den Handel mit Photovoltaik-Komponenten und den Einkauf und die Vermarktung von Energie aus erneuerbaren Quellen.

