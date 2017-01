Deutsche Vortragsreihe auf der 11. Internationalen Konferenz zur Speicherung Erneuerbarer Energien (IRES2017)

Vom 14. bis zum 16. März 2017 findet die 11. Internationale Konferenz zur Speicherung Erneuerbarer Energien (IRES 2017) gemeinsam mit der Energy Storage Europe (Expo & Konferenz) in der Halle 8b auf dem Gelände der Messe Düsseldorf statt.

(WK-intern) – Als Erweiterung zu den englischsprachigen und überwiegend technischen Vorträgen der IRES organisiert EUROSOLAR e.V. erneut in Kooperation mit der EnergieAgentur.NRW eine deutschsprachige Vortragsreihe am 15. März.

Ausgehend vom Potential der Energiespeicherung werden die geladenen ExpertInnen den Stand der deutschen Energiewende und der Sektorenkopplung diskutieren.

Zum Auftakt wird „Die Politik der gebremsten Energiewende“ diskutiert, um Anspruch und Wirklichkeit bei der Umsetzung der Pariser Beschlüsse zu analysieren. Die politischen Rahmenbedingungen des letzten Jahres spannen hier das Feld, das im Anschluss an die Vorträge von den ReferentInnen in einer gemeinsamen Runde diskutiert wird.

Am frühen Nachmittag werden mit Praxisbeispielen aus Nordrhein-Westfalen Möglichkeiten für die Sektorenkopplung mit Erneuerbaren Energien aufgezeigt. Die Konvergenz der Märkte für Strom, Wärme und Mobilität ist neben der breiten Einführung von Speicherlösungen ein weiterer notwendiger Baustein, um ein effizientes erneuerbares Energiesystem zu entwickeln.

Im abschließenden Themenblock werden die Fragen um die Prioritäten beim Ausbau der Erneuerbaren Energien, der Netze und der flächendeckenden Einführung von Speichern von Vertretern aus Politik, Verwaltung und Wissenschaft im Zentrum stehen.

Am Abend findet die beliebte Netzwerk-Party statt. In entspannter Atmosphäre können am Buffet, an der Bar und auf der Tanzfläche neue Kontakte geknüpft und Gespräche vertieft werden. Der Eintritt zur Netzwerk-Party ist sowohl im Tages-Ticket als auch in den 3-Tages-Tickets enthalten. Alle Konferenz-Tic

kets beinhalten den Zutritt zum gesamten Konferenzprogramm der IRES 2017 und der Energy Storage Europe sowie zur Messeausstellung. FrühbucherInnen profitieren noch bis zum 31.01. von bis zu 20% Rabatt! EUROSOLAR-Mitglieder erhalten weitere Vergünstigungen.

