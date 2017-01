Bewerbungsverfahren für KfW Award Bauen und Wohnen 2017 in Endphase

Bewerbungsfrist endet am 01. März 2017

KfW Award Bauen und Wohnen feiert 15-jähriges Jubiläum

Preisträger erhalten insgesamt 30.000 Euro

Diesjähriges Motto: “Ausbauen, Anbauen, Umbauen – effizient Wohnraum schaffen und modernisieren”

(WK-intern) – Am 01. März 2017 endet die Bewerbungsfrist des KfW Awards Bauen und Wohnen, der dieses Jahr zum 15. Mal ausgeschrieben wird.

Bis dahin können sich private Bauherren oder Baugemeinschaften, die in den vergangenen fünf Jahren ein Gebäude erweitert, umgewidmet, modernisiert oder belebt haben und dabei Wohnraum geschaffen oder aufgewertet haben, bewerben.

Bewertet werden die Projekte nach einer gelungenen Balance aus Architektur- und Erscheinungsbild, Energie- und Kosteneffizienz, einer optimalen Raum- und Flächennutzung sowie der individuellen Wohnlichkeit.

“Die Nachfrage nach Wohnraum steigt in vielen Regionen Deutschlands immer mehr. Deswegen prämieren wir mit dem diesjährigen KfW Award vorbildliche Projekte, die in Verbindung mit existierenden Gebäuden zukunftsfähige oder sogar neue Wohnungen geschaffen haben. Mit dem KfW Award Bauen und Wohnen wollen wir beispielhafte Wohnprojekte, die den vielfältigen Anforderungen unserer Zeit in vorbildlicher Weise gerecht werden, bekannt machen und zum Nachahmen ermuntern”, sagt Dr. Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe.

Ziel des KfW Awards Bauen und Wohnen ist es, Impulse für nachhaltigen Wohnraum zu geben und zukunftsweisende Trends aufzuzeigen. Daher lobt die KfW den Award bereits zum 15. Mal aus. Insgesamt ist der Award mit 30.000 Euro dotiert. Die ersten fünf Gewinner erhalten zusamm

en 25.000 Euro und die weiteren fünf am besten bewerteten Projekte erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro. Die feierliche Preisverleihung findet am 22. Mai 2017 in der Hauptstadtrepräsentanz der Bertelsmann AG, Unter den Linden 1, in Berlin statt.

Ab sofort ist die Bewerbung zum KfW Award Bauen und Wohnen online unter www.kfw-awards.de möglich.

PM: KfW

