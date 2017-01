TÜV Rheinland-Infoveranstaltung bereitet Energieversorger auf den IT-Sicherheitskatalog vor

Veranstaltungshinweis: Im August 2015 hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) den IT-Sicherheitskatalog auf der Grundlage von § 11 Abs. 1a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) veröffentlicht.

(WK-intern) – Der Katalog definiert bestimmte Anforderungen an die Informationssicherheit, welche die Gas- und Strom-Netzbetreiber erfüllen müssen.

So sind Energieversorger verpflichtet, die Anforderungen an ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) gemäß der DIN ISO/IEC 27001 – erweitert um die ISO/IEC 27019 – sowie die weiteren Anforderungen des IT-Sicherheitskatalogs zu erfüllen.

Dieses müssen die Unternehmen bis zum 31. Januar 2018 durch eine Zertifizierung nachweisen.

Sowohl die Anforderungen des IT-Sicherheitskatalogs als auch die Einhaltung der gesetzten Frist werfen bei vielen Unternehmen Fragen auf. TÜV Rheinland bietet für alle Qualitätsmanagement- und IT-Security-Verantwortlichen eine kostenfreie Informationsveranstaltung an. Die Veranstaltung findet am 16. Februar 2017 in Hannover statt.

Dabei stehen unter anderem folgende Themenfelder im Fokus:

• Anforderungen des IT-Sicherheitskatalogs und der ISO 27001/27002/27019

• Ablauf des Prüf- und Zertifizierungsverfahrens

Auditoren und Fachdozenten von TÜV Rheinland stehen mit ihrem Wissen den Veranstaltungsteilnehmern für weitergehende Gespräche und Diskussionen zur Verfügung.

Informationen und Anmeldung auf: www.tuv.com/it-sika

