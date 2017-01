EnBW bestellt bei Vestas 12 V126-3.45 MW und V126-3.3 MW-Turbinen für Windpark in Baden-Württemberg

Vestas gewinnt 41 MW Auftrag in Süddeutschland

(WK-intern) – Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) bestellt 12 Windenergieanlagen des Typs V126-3.45 MW und V126-3.3 MW für das Langenburg Windprojekt in Baden-Württemberg

Der Festauftrag umfasst die Lieferung und Installation der Windenergieanlagen sowie eine VestasOnline® Business SCADA Lösung.

Die Anlagen werden in Baden-Württemberg errichtet. Die Auslieferung der Windenergieanlagen sowie deren Inbetriebnahme sind für die zweite Jahreshälfte 2017 geplant.

Das Projekt zeigt die Vielseitigkeit des Vestas‘ Produktportfolios und wie es Vestas gelingt, die maßgeschneiderte Anlage für jeden Windstandort anzubieten. Der Windpark ist eine Kombination aus der V126-3.3 W mit einer Nabenhöhe von 137m und der V126-3.45 mit einer Nabenhöhe von 117m. Diese standortspezifische Lösung dient der Senkung der Stromgestehungskosten und bietet zugleich EnBW die beste Wirtschaftlichkeit für ihr Projekt.

“Dieses Windprojekt ist ein weiteres Resultat unserer langjährigen Geschäftsbeziehung mit Vestas und unterstreicht unser Vertrauen in ihre Technologie. Die Windenergieanlagen sind die beste Wahl bezüglich der Wirtschaftlichkeit dieses Projekts und unterstützen unsere Ambition, Windparks mit möglichst niedrigen Stromgestehungskosten zu entwickeln”, so Dirk Güsewell, Senior Vice President Generation/Portfolio Development bei EnBW.

“Die Entscheidung unseres Kunden EnBW für eine Kombination aus der V126-3.3 MW und der V126-3.45 MW – beides leistungsstarke Schwachwindanlagen – für das Windprojekt in Süddeutschland unterstreicht, dass Vestas‘ Technologie für jeden Standort zugeschnitten werden kann und eine sehr gute Wirtschaftlichkeit bietet“, sagt Nils de Baar, President of Vestas Central Europe. “Diese Wahl unterstreicht die gute Partnerschaft zwischen unseren Unternehmen und wir freuen uns darauf, EnBW dabei zu unterstützen, ihre Geschäftsziele zu erreichen und ihre Strategie im Bereich Onshore Wind erfolgreich umzusetzen.“

Über Vestas

Vestas ist der globale Partner für Windenergielösungen. Weltweit entwickeln, fertigen, errichten und warten wir Windenergieanlagen und haben mit mehr als 78 GW in 75 Ländern mehr Windenergie installiert als irgendein anderes Unternehmen. Durch führende Smart Data Kapazitäten und unvergleichliche 68 GW installierter Windenergieanlagen unter Servicevertrag, nutzen wir Daten für die Interpretation, Vorhersage sowie die Nutzung von Windressourcen und bieten erstklassige Windenergielösungen. Zusammen mit unseren Kunden setzen sich 21.900 Vestas Mitarbeiter für nachhaltige Energielösungen und eine grüne Zukunft ein.

The order includes supply and commissioning of the wind turbines along with a VestasOnline® Business SCADA solution.

The turbines will be installed in Baden-Württemberg in southern Germany. Wind turbine delivery and commissioning is expected to begin in the second half of 2017.

The project demonstrates the versatility of Vestas’ product portfolio and how it can be customised for any site. The project will employ a combination of V126-3.3 MW with a hub height of 137m and V126-3.45 MW with a hub height of 117m.

This site-specific customisation contributes to lowering the cost of energy and creating the best possible business case for EnBW. “This wind project is another result of our long-term relationship with Vestas and our confidence in their technology. The wind solution provides just the right business case for the project and speaks to our ambition of developing wind parks with the lowest possible cost of energy”, says Dirk Güsewell,Senior Vice President Generation/Portfolio Development of EnBW .

“By combining V126-3.3 MW with V126-3.45 MW turbines, both among our top performers for low-wind sites, for this project in southern Germany, EnBW highlights that Vestas’ technology offerings can be customised to any site and provide a strong business case”, says Nils de Baar, President of Vestas Central Europe. “This choice also reflects the strong sense of partnership that exists between our two companies, and we look forward to working with EnBW to help them achieve their goals and execute their strategy in the onshore wind area”.

About Vestas

Vestas is the energy industry’s global partner on wind power solutions. We design, manufacture, install, and service wind turbines across the globe, and with 78 GW of wind turbines in 75 countries, we have installed more wind power than anyone else. Through our industry-leading smart data capabilities and unparalleled 68 GW of wind turbines under service, we use data to interpret, forecast, and exploit wind resources and deliver best-in-class wind power solutions. Together with our customers, Vestas’ more than 21,900 employees are bringing the world sustainable energy solutions to power a bright future.

The headquarters of Vestas Central Europe is located in Hamburg, Germany. The business unit is responsible for the sales and marketing of wind power systems as well as for the installation and operation of wind power plants in Germany, Benelux, Austria, Russia, Eastern Europe and Southern and Eastern Africa.

Vestas entered the German market in 1986. Since then, the company has delivered more than 7,400 turbines representing a total capacity of about 11.6 GW to this key market. Vestas’ full wind energy value chain is represented in Germany; R&D, production, sales locations and a unique service infrastructure as well as business

unit headquarters. Vestas employs around 2,300 people in Germany.

Press release from Vestas Central Europe, Hamburg, Germany

Vestas SCADA überwacht das Enteisungssystem kontinuierlich die Leistung der Turbinen / Pressebild

