wind 7 AG erweitert Vorstand mit Gotthard Georg Sonneborn

Eckernförde – Der Aufsichtsrat der wind 7 Aktiengesellschaft hat beschlossen, den Vorstand zum 1. März 2017 durch die Bestellung von Gotthard Georg Sonneborn zu erweitern.

(WK-intern) – Der 59jährige Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik wird im Vorstand insbesondere für das operative Geschäft in den Bereichen Betriebsführung, Datenfernüberwachung und Stromproduktion zuständig sein und sich zudem um die Bereiche IT, Projekte, Projektakquisition, Recht und Personal kümmern.

Der bisherige Alleinvorstand Veit-Gunnar Schüttrumpf wird sich dagegen zukünftig auf die operativen Bereiche Service (StiegeWind) und Versicherungen (North Cura) konzentrieren und zudem die Bereiche Finanzen, Kommunikation und Strategie betreuen.

„Mit der Bestellung von Gotthard Georg Sonneborn zum weiteren Vorstand tragen wir der Neuausrichtung der wind 7-Gruppe und dem starken Wachstum des Servicegeschäftes der letzten Jahre Rechnung. Mit zusätzlicher Management-Kapazität wollen wir erreichen, dass zum einen die gute Entwicklung der StiegeWind weiter getrieben werden kann und zum anderen die wind 7 AG selbst ihre Chancen am Markt besser nutzen und damit wachsen kann. Gleichzeitig sollen so auch die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, in überschaubarer Zeit in der wind 7 AG und im Konzern wieder schwarze Zahlen erreichen zu können“, erläutert Dr. Thomas Banning, Vorsitzender des Aufsichtsrates. Nach dem Ende 2015 erfolgten Verkauf des spanischen PV-Projektes und dem fortgesetzten Wachstum der StiegeWind sei der Zeitpunkt gekommen, den Vorstand nach der 2010 erfolgten Verkleinerung nun wieder auf zwei Personen zu erweitern.

Gotthard Georg Sonneborn ist seit 1999 in der Windenergiebranche tätig und war nach Stationen bei einem Windparkentwickler und einem Windenergieanlagenhersteller seit 2004 im Bereich der Entwicklung, der Planung und des Betriebs von Windparks in Irland tätig. Insbesondere im Bereich Betriebsführung gewinnt die wind 7 AG damit weitere Kompetenzen und Erfahrungen, auf deren Grundlage weitere Zuwächse erreicht werden sollen.

Gleichzeitig verlängerte der Aufsichtsrat auch die Vorstandsbestellung von Veit-Gunnar Schüttrumpf und legte fest, dass er als Sprecher des Vorstandes fungiert. Der Aufsichtsrat dankte Herrn Schüttrumpf ausdrücklich für seinen großen Einsatz und Erfolg als Alleinvorstand und zeigte sich überzeugt, dass sich die wind 7 – Gruppe mit dem neuen Führungsduo gut entwickeln werde.

Zur wind 7 Aktiengesellschaft:

Im Bereich Betrieb und Service betreibt und/oder überwacht die wind 7 AG als unabhängiger Betriebsführer für ihre Kunden momentan über 150 Windenergie- und Photovoltaikanlagen in Deutschland und handelt zudem mit Großkomponenten für Windenergieanlagen. Mit ihrer 24h/7Tage-Datenfernüberwachung ermöglicht die wind 7 AG als Dienstleister für Serviceunternehmen der Windenergiebranche eine lückenlose Überwachung von derzeit über 150 Windenergieanlagen in verschiedenen Ländern. Die Tochtergesellschaft StiegeWind GmbH erbringt zudem herstellerunabhängig Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten für Windenergieanlagen in ganz Deutschland.

Im Bereich Stromproduktion betreibt die wind 7 AG derzeit di

rekt und über Tochtergesellschaften sechs Windenergieanlagen in Deutschland mit einer Nennleistung von 7,2 MW und Photovoltaikanlagen in Deutschland mit einer Leistung von zusammen knapp 1,3 MWp.Darüber hinaus erwirbt, vermittelt und/oder projektiert die wind 7 AG im Bereich Transaktionen in Deutschland für sich oder Dritte regelmäßig Windenergie- und/oder Photovoltaikanlagen.

PM: wind 7

Windpark / Foto: HB

Weitere Beiträge: