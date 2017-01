Batteryuniversity in Karlstein stellt Seminarprogramm 2017 vor

Mit einem umfassenden Seminarprogramm startet die Batteryuniversity in Karlstein am Main ins Jahr 2017.

(WK-intern) – Zu den Highlights des Programms zählen Schulungen mit Spezialthemen wie

Arbeiten mit Hochvolt-Batterie-Systemen

Gefährdungsbeurteilung von Arbeitsplätzen mit Batterieumfang

Battery Safety

Pedelecs und E-Bikes

Batterien für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Beförderung von Lithiumbatterien im Luftverkehr und im Straßenverkehr

Nationale und internationale Zertifizierungen

Medizinische Geräte

„Wir freuen uns, auch in diesem Jahr ein so umfassendes und spannendes Seminarprogramm mit vielen Spezialthemen anbieten zu können“, erklärt Dr. Jochen Mähliß, Leiter der Batteryuniversity. In den Fachseminaren werden Grundwissen und elementare Zusammenhänge sowie spezifisches Fachwissen aus der Praxis vermittelt. Mit dem Expertenwissen, welches BU vermittelt, können sich Teilnehmer durch das erworbene Know How einen Wettbewerbsvorsprung für ihr Business erreichen. Die BU führt zudem auf Wunsch Spezialschulungen Inhouse bei Unternehmen durch.

Batteryuniversity bietet außer

dem Grundlagenschulungen für die Lithium-Ionen-Batterietechnologie sowie für Batterie-Management-Systeme an. Das Schulungsangebot der BU richtet sich an Batterieentwickler und -anwender, Projektleiter und Produktmanager sowie Einkäufer und Logistiker. Die BU ist ein akkreditiertes Testlabor für Batterie- und Umwelttests und prüft Qualität und Sicherheit von Produkten.

