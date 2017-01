WEBS und Wind Energy Update veröffentlichen Ausfall- und Reparaturzeiten von Windanlagen

Neue Forschungsergebnisse von Wind Energy Benchmarking Services (WEBS) über die Zuverlässigkeit von Turbine haben ergeben, dass DFIM-Turbinen die längsten Reparaturzeiten pro Ausfall haben.

(WK-intern) – Die WEBS-Forschung hat Tausende von kombinierten Betriebsdaten für unterschiedliche Erzeugungskapazitäten und Turbinentechnologien ausgewertet.

Durch die Messung der Zeit bis zum Ausfall und die Reparaturzeit pro Ausfall, bietet die Forschung einen schnellen Einblick in die Zuverlässigkeit und Leistung der unterschiedlichen Windturbinen.

Klicken Sie hier, um auf diese exklusive freie Forschung zuzugreifen.

Mitteilung von WEBS

und Wind Energy Update

How can this help you?

Understand out of warranty turbine reliability trends.

out of warranty turbine reliability trends. Direct investment: Find out which turbine technologies are the most reliable.

Find out which turbine technologies are the most reliable. Benchmarking: Compare your repair times and failure rates to the industry standard.

Bild: Whitepaper

Weitere Beiträge: