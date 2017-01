Atlas Copco plant Aktiensplit und Börsengang für 2018

Industriekonzern will sich in zwei Unternehmen teilen und Bau- und Bergbaugeschäft an die Börse bringen.

Stockholm/Essen – Der Verwaltungsrat der Atlas Copco AB, Stockholm, will der Hauptversammlung des Industriekonzerns im April 2018 einen Aktiensplit vorschlagen.

(WK-intern) – Demnach soll der Konzern in zwei börsennotierte Unternehmen aufgeteilt werden: eines soll weiterhin Atlas Copco heißen und die bisherigen Konzernbereiche Kompressortechnik, Vakuumtechnik und Industrietechnik umfassen, samt Portable-Energy- und Vermietgeschäft.

Die zweite Gesellschaft soll die beiden aktuellen Konzernbereiche Bau- und Bergbautechnik bündeln. Der Arbeitstitel für den neuen Konzern lautet derzeit „NewCo“ (New Company). Sofern die Aktionäre der Trennung zustimmen, könnte die Aufteilung per Aktiensplit vollzogen werden. „Beide Konzerne sind weltweit führend in ihren jeweiligen Bereichen und werden von einer stärker fokussierten Managementverantwortung profitieren“, sagte Hans Stråberg, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Atlas Copco AB in Stockholm. Verwaltungsrat und Konzernmanagement gehen zudem davon aus, dass der Konzern durch die Aufteilung für Investoren interessanter werde.

In den „NewCo“-Bereichen Bergbau, Hoch- und Tiefbau sowie den zugehörigen Service-Aktivitäten sind derzeit weltweit rund 12000 Mitarbeiter beschäftigt; der anteilige Umsatz liegt bei etwa 3 Milliarden Euro. Die verbleibenden Bereiche konzentrieren sich auf Industriekunden und stehen derzeit für einen Pro-Forma-Umsatz von knapp 8 Milliarden Euro und etwa 33000 Mitarbeiter. Die neue Gesellschaft könnte im zweiten Quartal 2018 an der Stockholmer Börse gelistet werden.

Über Atlas Copco

Der Industriekonzern Atlas Copco ist mit seinen Produkten und Dienstleistungen in den Branchen Kompressoren-, Druckluft- und Vakuumtechnik, Bau und Bergbau sowie Industriewerkzeuge und Montagesysteme weltweit führend. Mit seinen innovativen Produkten und Dienstleistungen bietet Atlas Copco Lösungen für nachhaltige Produktivität. Der 1873 gegründete Konzern hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden, und ist weltweit in über 180 Ländern vertreten. 2015 hatte Atlas Copco über 43.000 Mitarbeiter und setzte 11 Milliarden Euro um. www.atlascopco.com

In Deutschland ist A

tlas Copco seit 1952 präsent. Unter dem Dach zweier Holdings – der Atlas Copco Holding GmbH und der Atlas Copco Deutschland GmbH, beide mit Sitz in Essen – agieren derzeit (Anfang 2017) rund 20 Produktions- und Vertriebsgesellschaften sowie ein Engineeringzentrum für Schraubtechnik. Der Konzern beschäftigt in Deutschland über 3000 Mitarbeiter, darunter über 100 Auszubildende.

Ein Stahlschneider von Atlas Copco. Der Konzern will sein Bau- und Bergbaugeschäft 2018 über einen Aktiensplit an die Börse bringen. (Bild: Atlas Copco)

