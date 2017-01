Rainer Lefert ist neuer Head of Sales bei Bicker Elektronik

Carsten Lenz und Bodo Bühn verstärken zusätzlich das Key-Account-Management-Team

(WK-intern) – Das Vertriebs- und Key-Account-Management-Team von Bicker Elektronik wächst weiter.

Neuer Head of Sales für die Bereiche Power+Board wird Herr Rainer Lefert.

Vielen Kunden von Bicker Elektronik in Norddeutschland und Skandinavien ist Herr Lefert als langjähriger Vertriebsleiter Nord bestens bekannt. Seit dem 01. Oktober 2016 ist er verantwortlich für die Gesamt-Vertriebsleitung bei Bicker Elektronik. Die Grundlage für seine besonders erfolgreiche Arbeit ist breites Branchenwissen und umfangreiches Technik-Know-How im Power- und Embedded-Bereich. Kunden und Geschäftspartner schätzen seine verbindliche Art und das persönliche Engagement bei der Umsetzung komplexer Projekte in der Industrie und Medizintechnik.

Für die persönliche Design-In-Beratung und die umfangreiche Projektbetreuung seiner Key-Account-Kunden konnte die Firma Bicker Elektronik zwei weitere Spezialisten mit langjähriger Erfahrung gewinnen – Herr Carsten Lenz und Herr Bodo Bühn.

Herr Carsten Lenz hat über 24 Jahre Erfahrung als Business Development Manager für Embedded PCs, Industrie-Mainboards und Displays. Technische Basis ist seine Kommunikations-Elektroniker- und Techniker-Ausbildung im Bereich Mechatronik mit langjähriger Berufserfahrung im Prüffeld und Service. Für Carsten Lenz ist die Kombination von „Deutschem Netzteil-Hersteller“ und „Distributor für Industrie-Mainboards“ bei Bicker Elektronik einzigartig am Markt. Mit seiner einschlägigen Erfahrung wird Carsten Lenz im täglichen Kontakt zu den Power+Board-Kunden stehen, sie kompetent beraten und ihre Projekte individuell betreuen.

Herr Bodo Bühn verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Embedded Components und Displays. Nach seiner Elektroniker-Ausbildung und mehrjährigen Praxis konnte sich Herr Bodo Bühn in den letzten 23 Jahren als Key Account Manager bei großen Distributoren exzellentes Markt- und Produkt-Wissen erarbeiten, von dem nun die Kunden der Firma Bicker Elektronik für die Bereiche Stromversorgung und Systemkomponenten nachhaltig profitieren werden. Die personelle Erweiterung unterstreicht nicht zuletzt den hohen Anspruch an die persönliche und technisch kompetente Beratung im Rahmen der Projektbetreuung für langjährige Kunden aus dem High-Tech-Bereich.

Für das Unternehmen Bicker Elektronik sind dies wichtige Weichenstellungen für die Zukunft und ideale Voraussetzungen für die weiterhin optimale Betreuung namhafter Kunden und deren Projekte weltweit. Bicker Elektronik zeichnet sich seit über 20 Jahren als kompetenter Lösungsanbieter in den Segmenten Stromversorgung und Systemkomponenten mit einem umfangreichen Produkt- und Dienstleistungsportfolio aus.

Messeinfo embedded world 2017:

Bicker Elektronik GmbH, Halle 2 / Stand 2-101

Unternehmensprofil der Bicker Elektronik GmbH:

Die 1994 gegründete Bicker Elektronik GmbH entwickelt, fertigt und vertreibt Stromversorgungen, USV-Systeme und Systemkomponenten. Das Unternehmen ist TÜV zertifiziert nach ISO 9001:2008 und konzentriert sich mit seinem Produkt-Portfolio auf qualitativ hochwertige Powerlösungen und Systemkomponenten für die Bereiche Industrieautomation, Medizintechnik, Transportation, Maritim, Kommunikations- und Informationssysteme sowie Infotainment und Gaming. Zum Bereich PowerSolutions gehören gehören nicht nur Netzteile im klassischen Sinne, sondern auch gekapselte Netzmodule, DC/DC-Wandler, Hutschienen-Netzteile und unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) mit DC- oder AC-Speisung. Der Leistungsbereich dieser Power-Produkte liegt zwischen 3 W und 10.000 W. Abgerundet wird das Lieferprogramm von Bicker Elektronik durch passende Industrie-Mainboards der Hersteller Fujitsu, ASRock, Perfectron und Avalue im Rahmen des Power+Board-Programms. Die Power+Board-Serviceleistungen umfassen neben den dokumentierten Labortests der Netzteil+Mainboard-Bundles selbstverständlich auch die persönliche Vor-Ort-Beratung, Produktpräsentation, Design-In-Unterstützung, maßgeschneiderte Systemlösungen für Industrie und Medizintechnik, Schulungen und den kompetenten technischen Support. Zusätzlich bietet Bicker Elektronik passende Prozessoren, Speicher, Erweiterungskarten und Massenspeicher in Industrie-Qualität an. Somit können alle

Kernkomponenten bequem aus einer Hand bezogen werden.

PM: Bicker Elektronik GmbH

Bildunterschrift:

Das Vertriebs- und Key-Account-Management-Team von Bicker Elektronik wächst weiter. Von links nach rechts: Herr Carsten Lenz (Key-Account-Manager), Herr Rainer Lefert (Head of Sales Power+Board) und Herr Bodo Bühn (Key-Account-Manager)

