Aquila Capital eröffnet Büro für Windenergie und Wasserkraft in Norwegen

Aquila Capital hat zum Jahresanfang 2017 ein Büro in der norwegischen Hauptstadt Oslo eröffnet.

(WK-intern) – Mit Joakim Johnsen baut Aquila Capital eine lokale Präsenz auf und unterstreicht sein Engagement in Skandinavien.

„Wir freuen uns, dass wir Joakim für unsere weitere Expansion im Erneuerbare Energien-Sektor in Norwegen und den nordischen Ländern insgesamt gewinnen konnten. Dies sind für uns in den Bereichen Windenergie und Wasserkraft wichtige Kernmärkte“, so Roman Rosslenbroich, CEO und Mitgründer von Aquila Capital.

Johnsen wird als Investment Manager im Hydro Team künftig die Transaktionen im Bereich Erneuerbare Energien in Skandinavien begleiten und Ansprechpartner für Geschäftspartner und Investoren vor Ort sein. Er verfügt über 13 Jahre Berufserfahrung in der Entwicklung von Erneuerbare Energien-Projekten und war für Statkraft in verschiedenen Führungspositionen tätig, u.a. verantwortete er mehrere große M&A-Transaktionen im Bereich Wasserkraft. Zuletzt war Johnsen als Country Manager bei Statkraft International Hydropower für Brasilien zuständig. Neben seiner langjährigen fachlichen Erfahrung verfügt er über ein umfangreiches internationales Netzwerk und hat bereits Projekte in Europa, Asien und Südamerika umgesetzt. Johnsen hat einen Bachelor in Management Sciences der Universität Manchester sowie einen Master der Manchester Business School und spricht fließend Norwegisch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch.

Das Büro in Oslo wird insbesondere das Investment- und Transaktionsmanagement für den Bereich Wasserkraft koordinieren und die Intensivierung des Deal Sourcings ermöglichen. „Wir planen, die Aktivitäten im Bereich Erneuerbare Energien in den nordischen Ländern noch deutlich auszubauen, und ich freue mich, diese Entwicklung aktiv mitzugestalten“, so Johnsen.

Über Aquila Capital:

Aquila Capital entwickelt innovative Investmentlösungen für institutionelle Investoren weltweit. Seit der Gründung 2001 versteht sich die eigentümergeführte Gesellschaft als Treuhänder ihrer Kunden und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz in der Verwaltung von Sachwert- und Finanzmarkt-Anlagen.

Kunden der Aquila Gruppe sind maßgeblich institutionelle Investoren in Europa. Über 200 Mitarbeiter arbeiten an zehn Standorten weltweit an der Umsetzung effizienter Inv

estmentstrategien in Fondsstrukturen und individuelle Mandate. Zur Aquila Gruppe gehören sowohl die in Deutschland von der BaFin als Service-KVG lizenzierte Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH als auch die in Luxemburg von der CSSF als AIFM und UCITS Management Company zugelassene Alceda Fund Management S.A.

Weitere Informationen: www.aquila-capital.de

PM: Aquila Capital

Weitere Beiträge: