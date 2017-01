Vorzeigeprojekt für den Ausbau der Erneuerbaren Energien in den Niederlanden

Größter Solarpark der Niederlande ist offiziell in Betrieb

(WK-intern) – Am Donnerstag, 19. Januar, hat Geschäftsführer Dr. Peter Vest vom süddeutschen Solaranlagenprojektierer WIRSOL, einem Unternehmen der WIRCON Gruppe, in Anwesenheit zahlreicher geladener Gäste offiziell den größten Solarpark der Niederlande eröffnet.

Der Park im Delfzijler Hafengebiet (Oosterhorn) hat die stolze Größe von 30 Hektar, was ungefähr einer Fläche von 65 Fußballfeldern entspricht.

Über die Abnahme dieses Solarstroms hat WIRSOL bereits im Dezember 2016 einen Vertrag mit dem Energiekonzern Eneco getroffen.

Der Bau dieses Solarparks mit fast 120.000 Solarmodulen hat etwa ein Jahr gedauert, mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rund 40 Millionen Euro. Der Solarpark hat eine Leistung von etwa 30 Megawatt Peak und wird ausreichend Strom liefern, um mehr als 7.500 Haushalte mit grünem Strom zu versorgen.

„Die Einweihung des Solarpark Sunport Delfzijl ist der Startschuss für eine langfristige und erfolgreiche Partnerschaft mit Groningen Seaports. Für WIRSOL ist der Solarpark Sunport Delfzijl ein wichtiges Vorzeigeprojekt in den Niederlanden. Mit dem Projekt können wir als Projektierer zeigen, dass wir auch im wachsenden niederländischen Markt für erneuerbare Energien eine Rolle spielen. Diesem Vorzeigeprojekt wollen wir daher in Zukunft weitere Projekte zum Ausbau der Erneuerbaren Energien in den Niederlanden folgen lassen“, erklärte Peter Vest.

„Mit diesem größten Solarpark in den Niederlanden setzen wir als Gemeinde ein deutliches Zeichen, dass Nachhaltigkeit für uns einen hohen Stellenwert hat. Somit sind wir als Chemiepark und Gemeinde gemeinsam in der Lage, mit Respekt für das Weltnaturerbe Wattenmeer (Natura 2000) unsere Industrie immer nachhaltiger zu gestalten“, machte IJzebrand Rijzebol, der Beigeordnete der Gemeinde Delfzijl, deutlich.

Groningen Seaports ist stolz auf die Investition in ihrem Hafengebiet. Laut Harm Post, dem Geschäftsführer von Groningen Seaports, ist diese Investition in grünen Strom, also nachhaltigen Strom aus den Niederlanden, eine wichtige Unterstützung des Niederlassungsfaktors für neue Unternehmen.

“Es zeichnet sich immer stärker die Entwicklung a

b, dass die Verfügbarkeit einer solchen grünen Stromversorgung eine Voraussetzung für die Niederlassung von Unternehmen im Nord-Groninger Hafengebiet ist. Außerdem realisiert dieser Solarpark eine wichtige Zielvorgabe nachhaltiger Energieprojekte, wie sie im Green Deal Abkommen mit dem niederländischen Ministerium für Umwelt und Infrastruktur festgelegt wurde ”, so Harm Post.

PM: WIRSOL

Groningen Seaports ist stolz auf die Investition in ihrem Hafengebiet / Pressebild

Weitere Beiträge: