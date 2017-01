Stadtwerke Bochum investieren weiter in Solarparks und Windparks

Stadtwerke Bochum investieren in weiteren Solarpark

Zum Jahresanfang haben die Stadtwerke Bochum zusammen mit der Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (TEE) einen weiteren Solarpark in Sachsen-Anhalt in das gemeinsame Portfolio aufgenommen.

„Wir behalten den eingeschlagenen Kurs bei und werden auch in diesem Jahr den Aufbau unseres Erneuerbaren-Portfolios zügig vorantreiben“, kündigt Dietmar Spohn, Sprecher der Geschäftsführung der Stadtwerke Bochum, an. Zugleich konnte im hessischen Landkreis Fulda mit dem Windpark Buchenau ein weiteres Windenergieprojekt der Stadtwerke-Kooperation erfolgreich in Betrieb genommen werden. Dietmar Spohn: „Unsere Strategie für den Ausbau der Erneuerbaren geht auf. Zusammen mit Trianel haben wir bereits mehr als die Hälfte der für Ende 2018 angestrebten Zielmarke von mindestens 275 Megawatt (MW) Photovoltaik- und Windleistung in Betrieb oder im Bau.“

Der Solarpark Uchtdorf mit einer Leistung von 6 MWPeak wird im Gebiet der Stadt Tangerhütte in Sachsen-Anhalt auf der Fläche eines ehemaligen Quarzsandtagebaus errichtet. Ende Dezember 2016 wurden die Montage der 22.464 Solarmodule abgeschlossen und die ersten Funktionstests erfolgreich absolviert. Für März 2017 ist die Inbetriebnahme der 11 Hektar großen Photovoltaik-Freiflächenanlage geplant. Die Prognosen für den Solarpark Uchtdorf liegen bei einer jährlichen Stromproduktion von rund 6 Millionen Kilowattstunden. Die ersten beiden Solarprojekte im TEE-Portfolio mit einer Gesamtleistung von rund 20 MWPeak, die Solarparks Pritzen und Schipkau in Brandenburg, haben ihre Ertragsprognosen für das erste Betriebsjahr 2016 bereits voll erfüllt.

Kurz vor Weihnachten 2016 haben die Stadtwerke Bochum zudem gemeinsam mit Trianel den hessischen Windpark Buchenau mit einer Leistung von 17,25 MW in Betrieb genommen und damit den dritten Windpark im Stadtwerke-Portfolio erfolgreich realisiert. Errichtet wurden die fünf Anlagen des Typs Vestas V 126-3,45 auf forstwirtschaftlich genutzten Flächen der Buchenauer Hochfläche. Nach den Ertragsprognosen wird der Windpark Buchenau jährlich rund 46 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. „Insgesamt sind damit bereits rund 55 MW an Windleistung am Netz, drei weitere Windprojekte in Bayern und Thüringen mit einer Gesamtleistung von knapp 58 MW werden aktuell gebaut und sollen im Sommer 2017 fertiggestellt werden“, zieht Dietmar Spohn Bilanz.

Das aktuelle Portfolio der TEE umfasst rund 140 MW verteilt auf 26 MW an PV-Leistung in Brandenburg und Sachsen-Anhalt sowie sechs Windparks in fünf Bundesländern mit einer Gesamtleistung von rund 113 MW. Die Stadtwerke Bochum sind mit einem Anteil von 10 Prozent an der TEE beteiligt, planen jedoch ihren Anteil auf 11,1 Prozent zu erhöhen. Ziel der TEE ist es, bis Ende 2018 ein Gemeinschafts-Portfolio von mindestens 275 MW an PV-Freiflächenanlagen und Onshore-Windanlagen aufzubauen. „Dazu investieren die an der TEE beteiligten 38 kommunalen Energieversorger sowie die Trianel GmbH rund eine halbe Milliarde Euro“, berichtet Stadtwerke-Geschäftsführer Dietmar Spohn.

Die Stadtwerke Bochum investieren sowohl vor Ort in Bochum als auch deutschlandweit in den ökologischen Umbau der Energieversorgung. Auf Bochumer Stadtgebiet betreiben die Sta

dtwerke u.a. vier große Photovoltaik-Anlagen und gewinnen an der Ruhr in Stiepel Ökostrom aus Wasserkraft. Zusätzlich wird der Anteil regenerativer Wärme mit innovativen Projekten konsequent ausgebaut. Deutschlandweit ist der Energieversorger zudem am Trianel Windpark vor der Küste Borkums beteiligt und betreibt vier Windenergieanlagen in Bremerhaven sowie eine Freiflächen-Photovoltaikanlage im fränkischen Gnodstadt.

