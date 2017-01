SENEC, führenden Hersteller von Stromspeichern, schließt Millionendeal für Australien ab

Partnerschaft mit australischem Generalimporteur sichert Absatz von 2.000 Speichern

(WK-intern) – SENEC, einer der weltweit führenden Hersteller von Stromspeichern, hat kurz vor Jahreswechsel einen Vertrag für die Lieferung von Speichereinheiten mit einem Händler in Australien unterzeichnet.

Leipzig – Der Vertrag garantiert eine Erstabnahme von 2.000 Speichersysteme im ersten Halbjahr 2017.

Mit dem Markteintritt in Australien setzt das Unternehmen seinen im Sommer eingeschlagenen internationalen Expansionskurs fort und sichert einen weiteren stark wachsenden Absatzmarkt innerhalb von wenigen Monaten ab. Mit einer Absatzmenge von 2.000 Speichern im ersten halben Jahr steigt das Unternehmen zu einem der größten Stromspeicheranbieter in Australien auf.

Sven Albersmeier-Braun, Leiter International Business Development bei SENEC: „Australien ist einer der weltweit größten und gleichzeitig einer der jüngsten Märkte für Heimspeicher, der ab 2017 eine besondere Dynamik aufweisen wird. Unsere Prognosen zeigen eindeutig in eine Richtung: Durch die derzeitige Basis an und der aktuelle Ausbau von Photovoltaikanlagen wird die Nachfrage in den kommenden Jahren schnell steigen.“ Auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bezeichnet Australien in einer Ende des vergangenen Jahres veröffentlichten Marktanalyse als Wachstumsmarkt. Die Nachfrage steigt stetig: In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres wurden in Australien über 75.000 Photovoltaikanlagen für den Eigenheimbedarf verbaut. Insgesamt werden rund 1,45 Millionen Photovoltaikanlagen im relevanten Geschäftssegment betrieben.

Der neue Generalimporteur erhält die Exklusivrechte an SENEC-Speichersystemen in Australien und Neuseeland und zeichnet sich als offizielle Vertretung verantwortlich für Vertrieb und Service auf dem fünften Kontinent. „Wir freuen uns sehr, die offizielle SENEC-Vertretung für Australien zu übernehmen. Wir haben den Bedarf nach qualitativ hochwertigen Energiespeichern schnell erkannt und sind froh mit SENEC einen Partner gefunden zu haben, der langjährige Erfahrung auf diesem Gebiet mit der Qualität „Made in Germany“ verbindet“, so Ian Parkinson, CEO von SENEC Australia.

SENEC Gründer und Geschäftsführer Mathias Hammer betont abschließend die Bedeutung des Vertrages: „Allein mit diesem Deal sichern wir schon zu Jahresbeginn rund 40 Prozent unseres Exportabsatzzieles für 2017 ab. Das ist ein großartiges Zeichen. Die ersten Speicher sind auch schon in Australien eingetroffen.” Laut Hammer stehe die Erschließung weiterer internationaler Märkte kurz vor dem Abschluss: “Wir haben mit dem zügigen Aufbau von Vertriebs- und Servicenetzen in Australien, Österreich und Italien und mit dem einhergehenden Erfolg gezeigt, dass SENEC für den internationalen Markt bereit ist. In 2017 haben wir noch viel vor.”

Über die Deutsche Energieversorgung GmbH:

Seit 2009 entwickelt und produziert das Unternehmen mit Sitz in Leipzig intelligente Stromspeichersysteme. Das Unternehmen gehört mit den Stromspeicher-Lösungen der Marke SENEC zu den Marktführern in Deutschland und verkaufte bereits über 12.000 System

e. SENEC wurde wiederholt von EuPD Research als Top PV Brand Stromspeicher ausgezeichnet. Der SENEC.Home Li 10.0 erhielt zuletzt von der Zeitschrift WirtschaftsWoche das Siegel „Top-Stromspeicher 2016“. Durch clevere Features wie die SENEC.Cloud zählen die Energiespeicher des deutschen Herstellers zu den innovativsten und wirtschaftlichsten Lösungen am Markt.

