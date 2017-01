Energiequelle mit der Übernahme von mehreren Windparkprojekten auf Wachstumskurs

Mit dem Jahreswechsel eröffnet der Projektierer und Betriebsführer zwei neue Standorte.

Darüber hinaus verstärkt das Unternehmen sein Team: Im März wird der 200. Mitarbeiter eingestellt.

Bremen/Kallinchen – Auch im neuen Jahr verfolgt die Energiequelle GmbH eine klare Wachstumsstrategie.

Zum 1. Januar 2017 öffneten zwei neue Standorte in Dresden und Erfurt ihre Pforten. Mit der Übernahme von mehreren Windparkprojekten des Kooperationspartners OWE in der Region Dresden sei eine höhere Präsenz vor Ort unabdingbar, erklärt das Unternehmen. „Eine unserer Stärken ist der Umstand, dass wir unseren Kunden Ansprechpartner in möglichst direkter Nähe anbieten“, so Joachim Uecker, einer der beiden Geschäftsführer von Energiequelle. „Die neuen Standorte in Dresden und Erfurt sind deshalb Ausdruck unserer Unternehmensphilosophie.“

200. Mitarbeiter zum 20-jährigen Jubiläum

In diesem Jahr feiert Energiequelle zudem ihr 20-jähriges Bestehen. Pünktlich zum runden Geburtstag stellt das Unternehmen seinen 200. Mitarbeiter ein. Uecker und Michael Raschemann, d

er zweite Geschäftsführer, blicken positiv in die Zukunft. „Wir haben viel vor in diesem Jahr. Dazu gehören unter anderem die weitere Schärfung unseres Angebotsportfolios sowie die Ausweitung unserer internationalen Aktivitäten“, so Raschemann. „Uns ist dabei wichtig, dass wir nicht nur für unsere Kunden und Partner attraktiv sind, sondern auch für alle Mitarbeiter und die, die es in der Zukunft noch werden.“

