BayWa r.e. verkauft Windpark mit 6 Enercon-Anlagen in Frankreich

BayWa r.e. verkauft 12 MW Windpark in Frankreich an Omnes Capital

(WK-intern) – BayWa r.e. hat den Windpark St. Fraigne, rund 140 Kilometer nördlich von Bordeaux, erfolgreich an den von Omnes Capital verwalteten Fonds FPCI Capenergie 3 veräußert.

München – Nach dem Verkauf des 8 MW Windparks St. Congard im August 2016 ist das bereits die zweite Zusammenarbeit mit Omnes Capital.

Der Windpark mit einer Gesamtleistung von 12 MW besteht aus 6 Enercon-Anlagen vom Typ E82 mit einer Nabenhöhe von 108 Metern. 2013 wurden die Windenergieanlagen mit sogenannten „Trailing Edge Serrations“ ausgerüstet. Die kammähnlichen Rotorblatt-Ergänzungen sorgen für eine deutliche Reduzierung von Schallemissionen. Seit der Inbetriebnahme 2011 verantwortet BayWa r.e. außerdem die technische sowie kaufmännische Betriebsführung. Auch nach dem Verkauf wird das Unternehmen den reibungslosen Betrieb des Windparks sicherstellen. Matthias Taft, Energievorstand der BayWa AG, betont: „Aufgrund unserer langjährigen Betriebserfahrung konnten wir eine stetige Optimierung des Projekts sicherstellen. Auch nach der Übergabe werden wir unser Know-how weiterhin einbringen und unsere vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Omnes Capital fortsetzen.“

Insgesamt hat BayWa r.e. in Frankreich bereits fünf Windparks mit einer Gesamtleistung von 74 MW errichtet und in Betrieb genommen. Zusätzlich betreut das Unternehmen auf dem französischen Markt derzeit über 200 MW Wind- und Solaranlagen in der technischen und kaufmännischen Betriebsführung.

Serge Savasta, Managing Partner und Head of Infrastructure bei Omnes Capital ergänzt: „Die Akquisition des St. Fraigne Windpark von BayWa r.e. durch Capenergie 3 ist das Ergebnis einer erfolgreichen Partnerschaft zwischen unseren Unternehmen, die mit dem Abschluss der St. Congard Transaktion im August letzten Jahres begann. Unser Geschäftsmodell stützt sich auf langfristige Kooperationen mit Entwicklern und Energieversorgern und wir freuen uns nun unsere Zusammenarbeit mit dem Erneuerbare Energien Experten BayWa r.e. zu vertiefen.“

BayWa r.e. renewable energy GmbH (BayWa r.e.):

Die BayWa r.e. renewable energy GmbH bündelt als 100%ige Tochter der BayWa AG die Aktivitäten der Geschäftsfelder Solarenergie, Windenergie, Bioenergie sowie Geothermie. Mit Hauptsitz in München ist BayWa r.e. weltweit aktiv. Als Full-Service-Partner mit rund 1.000 Mitarbeitern und mehr als 25 Jahren Markterfahrung entwickelt, realisiert, berät und betreut BayWa r.e. Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien. Das Unternehmen übernimmt darüber hinaus die Betriebsführung sowie die Instandhaltung von Anlagen. Weitere Geschäftstätigkeiten umfassen den Handel mit Photovoltaik-Komponenten und den Einkauf und die Vermarktung von Energie aus erneuerbaren Quellen.

Die Muttergesellschaft BayWa AG ist ein internationaler Handels- und Dienstleistungskonzern mit den Kernsegmenten Agrar, Energie und Bau.

www.baywa-re.com

Omnes Capital

Omnes Capital is a major player in private equity and infrastructure. With €3 billion in assets under management, Omnes capital provides companies with the capital needed to finance their growth and with key expertise in a number of areas: Buyout & Growth Capital, Private Debt, Venture Capital, Infrastructure, Co-Investment.

Omnes Capital is a frontrunner in the field of energy transition, having launched its first Capenergie fund in 2006. Since then, the company has made more than 35 investments in France and Europe in renewable energy projects corresponding to generation capacity of 1.5 GW. In 2016, Omnes Capital launched Construction Energie Plus, the first French fund dedicated to the

construction of high energy and environmental performance buildings.

Omnes Capital was a subsidiary of Crédit Agricole until March 2012. The firm is now owned by its employees. Omnes Capital is a signatory to the United Nations Principles for Responsible Investment (PRI).

www.omnescapital.com

