Ziel dieser Fachtagung am 16.03.2017 in Essen ist es, Informationen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit beim Betrieb von Krananlagen aus der Sicht der Praxis, der Prüfung und der Vorschriftenentwicklung zur Gewährleistung des Arbeitsschutzes zu geben sowie den vielfältigen Wünschen nach einem Erfahrungsaustausch der Kransachverständigen nachzukommen.

(WK-intern) – Die ständig steigenden Ansprüche an den Arbeitsschutz erfordern einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch über die sich ständig verändernden Vorschriften und Entwicklungen.

Für viele Unternehmen ist hierzu Unterstützung durch fachliche Beratung eine unentbehrliche Hilfe. Das gilt nicht zuletzt für die Auslegung und Anwendung der immer komplexer werdenden Vorschriften.

Die Inhalte sind so ausgewählt, dass jeder Teilnehmer die neuesten Informationen zum Stand der Vorschriften und deren Anwendung unter EU-Bedingungen erfährt. Hierzu kommen Hinweise zur Gleichbehandlung von Problemfällen, die in der täglichen Praxis auftreten können.

Schwerpunkte der Tagung sind:

• Europäische Normen für Krane – Stand und Entwicklung

• Besondere Hinweise zu ausgewählten Normen z. B. EN 12999, EN 16851

• Verkürzte Normentwicklungszeit (Projektlaufzeit) von EN-Normen

• Neue Betriebssicherheitsverordnung Stand Januar 2017

• Anforderungen an Kollisionsschutzsysteme entsprechend EN 15011 – EN13135

• Fälligkeitstermin von wiederkehrenden Prüfungen

• Stillgesetzter ortsfester Kran als Anschlagmöglichkeit für PSA gegen Absturz

• Stillgesetzter ortsveränderlicher Kran als Anschlagmöglichkeit für PSA gegen Absturz

• Aus- und Übersteigen aus Arbeitsbühnen und Arbeitskörben

• Anforderungen zum Not-Halt entsprechend DIN EN 15011 und DIN EN 14492-2

• Zertifizierung von Prüfsachverständigen für die Prüfung von Kranen

• Informationen zur Ö-Norm M 9625 Krane und Hebezeuge; Nachrüstung

• Prüflasten bei der Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme entsprechend EN 15011 / EN 13001

• Prüfung von Anschlagketten - zerstörungsfreie Prüfung von Anschlagketten - Aktualisierte Liste der Prüfstempel für Ketten

• Erstellererklärung

• Überschwenken eines Grundstückes mit einem Turmdrehkran

• Geräuschmessung entspr. EN 14439

• Neue Broschüre „Sichere Krane in Europa“

Als brandaktuelles Thema werden maßgeschneiderte Simulatoren für Ausbildung und Training von Kranfahrern vorgestellt.

Drahtseile in Turmdrehkranen werden besonders behandelt.

Hier finden Sie das ausführliche Programm:

Arbeitssicherheit beim Betrieb von Krananlagen Fortbildung im Sinne des § 5 Abs. 3 ASIG

am 16.03.2017 in Essen

Leiter: Herr Dipl.-Ing. Jürgen Koop

http://www.hdt-essen.de/W-H020-03-995-7

Die Fortbildung richtet sich an Sachverständige und Sachkundige für die Prüfung von Kranen, Unternehmer, Betriebsräte, Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Hersteller sowie Vertreter der Unfallversicherungsträger und der staatlichen Ämter für Arbeitsschutz/Gewerbeaufsichtsämte

r. Die Teilnehmer erhalten die neuesten Informationen zum Stand der Vorschriften und deren Anwendung unter EU-Bedingungen, sowie Hinweise zur Bewältigung von praxisnahen Problemfällen.

Geleitet wird die Fachtagung vom weltweit anerkannten Kranexperten Dipl.-Ing. Jürgen Koop.

Fachliche Fragen richten Sie bitte an:

Dipl.-Ing. Jürgen Koop

juergen-koop@hdt.de

