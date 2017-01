Für junge Forscherinnen und Entdecker: Umwelt-Onlinemagazin ÖkoLeo neu aufgelegt

(WK-intern) – Von Klimawandel bis Vogelgrippe: Kinderinternetseite des Umweltministeriums bietet im neuen und modernen Design interessante Texte, Ausflugs- und Basteltipps

Was bedeutet eigentlich Klimawandel, was passiert mit der Tierwelt im Winter und wo kann ich am Wochenende etwas in der Natur erleben?

Antworten auf diese Fragen hat ÖkoLeo, das Onlinemagazin des Hessischen Umweltministeriums für Kinder von neun bis vierzehn Jahren, das jetzt neu aufgelegt wurde.

Nach der Überarbeitung der Seite punktet www.oekoleo.de durch eine klare Struktur, eine automatische Anpassung an Tablets und Smartphones und eine moderne Gestaltung. Neu ist auch eine Entdeckerkarte mit Ausflugstipps für Familien und Kinder in Hessen. Im Mittelpunkt stehen weiterhin für Kinder aufbereitete Informationen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen.

„Natur- und Umweltschutz braucht starke Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Deshalb ist es so wichtig, dass schon Kinder sich darüber informieren können, was in Natur, Umwelt und Landwirtschaft passiert. Mit ÖkoLeo haben wir in Hessen ein modernes Angebot, das Wissen kindgerecht vermittelt und gleichzeitig Spaß macht“, so Umweltministerin Priska Hinz.

In den Rubriken Tiere & Natur, Klima & Umwelt und Zuhause & Unterwegs bietet die Seite Nachrichten, Hintergrundwissen, Quizformate und Bildergalerien. Zudem werden im Lexikon Begriffe wie Nachhaltigkeit oder Biodiversität verständlich erklärt. In der Rubrik Mitmachen gibt es Experimente, Bastel- und Bauanleitungen. Auf einer interaktiven Hessenkarte sind familiengerechte Ausflugsorte und umweltpädagogische Angebote in ganz Hessen verzeichnet und wöchentlich werden neue kindgerechte Aktionen, Ausstellungen und Unternehmungen vorgestellt.

Lehrerinnen und Lehrer können in speziellen Handreichungen Ideen für den Unterricht sammeln. Und Eltern können sich auf einer extra aufbereiteten Seite über Inhalte und Datenschutz bei

ÖkoLeo informieren.

ÖkoLeo ist zudem Mitglied des Netzwerks Seitenstark, einem Zusammenschluss von miteinander vernetzten Internetseiten für Kinder, die strenge Qualitätskriterien erfüllen.

Alle Inhalte finden Sie online unter www.oekoleo.de

PM: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Pressebild: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Weitere Beiträge: