Integration in das Arbeitsleben als Chance: Ausbildungsprogramm für Flüchtlinge am Schaeffler-Standort in Bühl gestartet

Windanlagenzulieferer Schaeffler bietet sechs Flüchtlingen am Standort in Bühl einen möglichen Start in das Berufsleben.

Ihre Heimatländer sind Afghanistan, Kamerun, Gambia, Pakistan oder Somalia, aber seit einiger Zeit leben die jungen Männer im Landkreis Bühl/Rastatt.

Nächstes Jahr kann für zwei von ihnen der Wunsch nach einem Ausbildungsplatz erfüllt werden. Am Informationstag im Ausbildungszentrum bei LuK, an dem elf junge Flüchtlinge teilnahmen, standen ein schriftlicher Test, ein Interview sowie praktische Arbeitsproben auf dem Programm. Nach der Auswertung wird sechs Teilnehmern ein 3-monatiges Praktikum angeboten. „Wir haben heute hoch motivierte und auch talentierte junge Menschen kennen gelernt, die eine Chance auf einen Ausbildungsplatz verdienen“, so Ingo Bender, Ausbildungsleiter LuK. „Auch wenn wir am Ende nur zwei Ausbildungsplätze zum Stanz- und Umformmechaniker vergeben können, so ist auch das Praktikum eine gute Chance für die jungen Menschen, sich weiterzuentwickeln.“

Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen

„Uns ist es ein Anliegen, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Die Integration von Flüchtlingen in das Berufsleben ist ein ganz wichtiges Thema und wir leisten im Rahmen unserer Möglichkeiten hier einen Beitrag“, so Gregor Fährmann

, Personalleiter LuK in Bühl. Einzig die bürokratischen Hürden seien relativ hoch. „Es war gar nicht so einfach, überhaupt eine Gruppe von Interessierten zusammen zu bekommen“, ergänzt Bender. Letztendlich hat es aber in Zusammenarbeit mit der Gewerbeschule in Bühl geklappt. Das Unternehmen hofft, dass sich gemäß der Auswahlkriterien auch geeignete Kandidaten finden werden.

Pressebild: Für die jungen Flüchtlinge von der Gewerbeschule in Bühl standen während des Informationstages bei LuK auch praktische Tätigkeiten auf dem Programm. Ausbilder Jürgen Bohnert (r.), war zufrieden.

