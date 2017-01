Stadtwerke Bochum beziehen 41 Prozent ihres Stroms aus erneuerbaren Quellen

Der Strommix der Stadtwerke Bochum ist auch weiterhin „grüner“ als im Rest der Republik:

(WK-intern) – Nach den aktuell veröffentlichten Zahlen zur Stromkennzeichnung liegt der umweltfreundliche Anteil am Strommix des Bochumer Energieversorgers bei rund 41 Prozent.

Zum Vergleich: Der Bundesdurchschnitt kommt lediglich auf 32 Prozent, wie aus Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hervorgeht.

„Auch im neuen Jahr setzen wir konsequent auf den Ausbau unserer Ökostrom-Erzeugung“, kündigt Dietmar Spohn, Sprecher der Geschäftsführung der Stadtwerke Bochum, an. „Kurz vor Weihnachten hat der Aufsichtsrat grünes Licht gegeben für die Beteiligung an der zweiten Ausbaustufe des Trianel Windparks vor Borkum. Wir werden uns mit 20 Megawatt an dem Projekt beteiligen. Nimmt man die erste und zweite Ausbaustufe zusammen, können die Stadtwerke Bochum pro Jahr rund 65.000 Haushalte mit umweltfreundlichem Strom aus Windenergie versorgen.“ Für 2017 seien weitere Projekte im Rahmen der Beteiligung an Trianel Erneuerbare Energien (TEE) sowie der Ausbau der Ökostromproduktion im Wasserkraftwerk Stiepel geplant, so Dietmar Spohn.

„Wir bringen die Energiewende vor Ort in Bochum gemeinsam mit unseren Kunden voran. Mit dem Stadtwerke Solar Paket können die Kunden ihren eigenen Solarstrom produzieren und zum Großteil selbst verbrauchen“, erläutert Frank Thiel, Geschäftsführer der Stadtwerke Bochum. In Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen errichten die Stadtwerke eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kunden, verpachten sie an den Kunden und kümmern sich um Betriebsführung und Instandhaltung. Die Kunden tragen keine Investitionskosten und profitieren vom Rundum-Sorglos-Paket der Stadtwerke.

Auf Bochumer Stadtgebiet betreiben die Stadtwerke zudem vier große Photovoltaik-Anlagen. Außerdem wird der Anteil regenerativer Wärme mit innovativen Projekten konsequent ausgebaut. Deutschlandweit ist der Energieversorger am Trianel Windpark Borkum (TWB) und der Gesellschaft Trianel Erneuerbare Energien (TEE) beteiligt und betreibt selbst vier Windenergieanlagen in Bremerhaven und eine Freiflächen-Photovoltaikanlage im fränkischen Gnodstadt.

Je größer der umweltfreundliche Anteil im Strommix der Stadtwerke Bochum ist, desto mehr verringern sich die übrigen Bestandteile. So entfallen laut Stromkennzeichnung lediglich rund 11 Prozent auf Kernenergie, 37 Prozent auf Kohle, 9 Prozent auf Erdgas und 2 Prozent auf sonstige fossile Energieträger.

„Unsere Kunden können den Strommix ihrer Stadtwerke aktiv beeinflussen“, erläutert Frank Thiel. „Kunden, die schon jetzt vollständig auf konventionelle Energieträger verzichten möchten, bieten wir mit unserem Ökostrom aus 100 Prozent Wasserkraft eine umweltfreundliche Alternative.“ Für nur einen Euro mehr im Monat k

nnen alle Kunden den TÜV-zertifizierten Ökostrom zu jedem laufenden Stromvertrag hinzubuchen und den eigenen Strombezug auf Ökostrom umstellen.

Alle Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen der Stadtwerke Bochum sowie aktuelle Angaben zur Stromkennzeichnung gibt es auf www.stadtwerke-bochum.de.

PM: Stadtwerke Bochum

Wasserkraftwerk Bochum-Stiepel / Pressebild

Weitere Beiträge: