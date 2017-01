Peter Heuell wird Geschäftsführer von EMH metering

Gallin – Die EMH metering GmbH & Co. KG, einer der deutschen Marktführer für moderne Energiemessgeräte, hat ihre Geschäftsführung mit dem Branchen-Experten Peter Heuell verstärkt.

(WK-intern) – Heuell, zuletzt sieben Jahre lang Geschäftsführer von Landis+Gyr Deutschland und Österreich, führt das Unternehmen zukünftig gemeinsam mit Geschäftsführer Norbert Malek.

Mit der Doppelspitze will das Unternehmen seine Marktposition in Deutschland und international weiter ausbauen und sich als führender Experte für die Digitalisierung der Energiewende positionieren.

Peter Heuell gehört zu den führenden deutschen Experten für intelligente Messtechnik, Smart Metering und die Digitalisierung der Energiewende. Der promovierte Ingenieur der Elektrotechnik ist ein gefragter Berater für Politik und Verbände. Als Geschäftsführer der EMH metering liegt sein Fokus unter anderem auf der Umsetzung des anstehenden Smart Meter-Rollouts in Deutschland.

„Die EMH metering ist mit ihrem umfassenden Geräte-Portfolio optimal vorbereitet für die Digitalisierung der Energiebranche und den anstehenden Smart Meter Rollout“, erklärt Heuell. „Eine perfekte Grundlage, um die Marktposition des Unternehmens weiter auszubauen.“ EMH metering verfügt über ein breites Angebot an Haushalts-, Gewerbe- und Industriezählern. Dazu zählen auch die für den Smart Meter Rollout geforderten FNN-Basiszähler, die moderne Messeinrichtung und ein Smart Meter Gateway.

„Mit Peter Heuell haben wir einen der erfahrensten Branchenkenner für uns gewinnen können“, so Thomas Müller, einer der Gesellschafter der EMH metering. „Mit ihm wollen wir unsere bestehenden Kundenbindungen weiter stärken und ausbauen.“ Geschäftsführer Norbert Malek ergänzt: „Die EMH metering und Peter Heuell – das passt perfekt zusammen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

Für die Branche und die Fachpresse besteht Anfang Februar auf der E-World 2017 in Essen Gelegenheit, persönlich mit Peter Heuell über seine Aufgaben bei der EMH metering sowie der weiteren strategischen Entwicklung zu sprechen.

Auf der wichtigsten Energiefachmesse in Deutschland zeigt EMH metering vom 7. bis 9. Februar 2017 sein gesamtes Portfolio für den Smart Meter-Rollout – vom FNN-Basiszähler über die moderne Messeinrichtung bis hin zum intelligenten Messsystem. Zu finden ist die EMH metering an Stand 226 in Halle 2.

Über die EMH GmbH & Co. KG

Die EMH metering GmbH & Co. KG gehört zu den weltweit führenden Anbietern digitaler Systeme für die Erfassung, Übertragung, Speicherung und Verteilung von Energie-Messdaten. Mit intelligenten und aufeinander abgestimmten Messsystemen ermöglicht die EMH metering Energieunternehmen die Digitalisierung ihrer Energiesysteme und das Erschließen neuer Geschäftsmodelle. Das Angebot umfasst Präzisionszähler im Höchstspannungs- und Übertragungsnetz, Spezialzähler für Verteilnetze der Mittel- und Niederspannung, elektronische Haushaltszähler, Hutschienenzähler für Industrieanwendungen sowie die dazugehörigen Kommunikation

ssysteme und Gateways. Für den in Deutschland anstehenden Smart Meter-Rollout bietet die EMH metering die erforderlichen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Produkte und Komponenten. Die EMH metering wurde 1991 gegründet und hat ihren Firmensitz in Gallin, in der Nähe von Hamburg. Über 250 Mitarbeiter sind an insgesamt drei Standorten tätig. www.emh-metering.de

