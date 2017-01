Wirtschaftskanzlei WFW berät PNE WIND beim Verkauf des Offshore-Windenergieprojekts „Atlantis I“

Die internationale Wirtschaftskanzlei Watson Farley & Williams („WFW“) hat PNE WIND AG („PNE WIND“) beim Verkauf des Offshore-Windparkprojekts „Atlantis I“ an den schwedischen Energieversorger Vattenfall beraten.

(WK-intern) – Das Projekt wird nach Vollzug des Kaufvertrages, der noch von dem Eintritt verschiedener Vollzugsbedingungen abhängig ist, an Vattenfall, einen der Marktführer in der Umsetzung und dem Betrieb von Offshore-Windenergieprojekten in Europa, übergeben.

PNE WIND bleibt weiterhin als Dienstleister für das Projekt tätig.

Nach dem kürzlich abgeschlossenen Verkauf eines Onshore-Windpark-Portfolios an Allianz Global Investors – dem größten Windparkverkauf in der Unternehmensgeschichte von PNE WIND – zieht PNE WIND nun im Bereich Offshore Wind mit dem Verkauf dieses Offshore-Windparkprojekts der

Multi-Megawattklasse nach.

Das Projekt „Atlantis I“ liegt innerhalb des Gebiets der Ausschließlichen Wirtschaftszone der Bundesrepublik Deutschland, ca. 84 km nordwestlich der Insel Borkum, und verfügt über bis zu 73 Windenergie-Anlagen. PNE WIND hatte das Windpark-Projekt im Jahre 2013 erworben und kontinuierlich weiterentwickelt. Auch bei dem Erwerb des Projekts beriet WFW bereits PNE WIND. Das Projekt ist in der für Frühjahr 2017 anstehenden ersten Ausschreibungsrunde für Offshore Windenergieprojekte in Deutschland teilnahmeberechtigt.

Das PNE WIND beratende WFW-Team wurde geleitet durch den Hamburger Corporate/Energy-Partner Dr. Malte Jordan. Unterstützt wurde er durch Tax Partner Gerrit Bartsch, Regulatory-Partnerin Dr. Christine Bader, Senior Associate Jörg Walzer (Tax) und Associate Dr. Matthias Annweiler (Corporate/Energy).

„Wir freuen uns, unsere langjährige Mandantin PNE WIND in kurzer Zeit bei zwei wichtigen Windpark-Transaktionen beraten zu haben“ führt der federführende Partner Dr. Malte Jordan aus. Und ergänzt:

„Gleichzeitig handelt es sich um den dritten Verkauf eines für die anstehende erste Offshore-Ausschreibungsrunde teilnahmeberechtigten Projekts, an dem wir im vergangenen Jahr beteiligt waren. Dies belegt die anhaltende Investitionsbereitschaft im Bereich der Offshore Windenergie in Deutschland.“

PM: WFW

