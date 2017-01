Enser Versicherungskontor bietet Absicherung von Bietungsbürgschaften

Die Enser Versicherungskontor GmbH (EVK), einer der führenden Spezialversicherungsmakler für Erneuerbare Energietechnologien, hat ein neues, flexibles Produkt zur Absicherung von Bietungsbürgschaften auf den Markt gebracht.

(WK-intern) – Damit reagiert EVK auf die Anforderungen der EEG-Novelle 2017, die für die Teilnahme an Ausschreibungsverfahren im Bereich der Erneuerbaren Energien die Absicherung von Bietungsbürgschaften vorschreibt.

Mit dem neuen EVK-Produkt erhalten Projektentwickler eine anerkannte Bietungsbürgschaft und profitieren dabei von zahlreichen Vorteilen verglichen mit der Absicherung über eine Bank.

„Die größten Vorteile liegen sicherlich in einer höheren Flexibilität bezogen auf die spätere Projektfinanzierung, in den geringen Sicherheiten und damit verbunden in einer verbesserten Liquidität“, erläutert Marcel Riedel, Projektmanager für Bietungsbürgschaften beim EVK.

Über das Enser Versicherungskontor:

Die Enser Versicherungskontor GmbH (EVK) ist einer der führenden Spezialmakler für die Absicherung Erneuerbarer Energietechnologien (Windkraft, Solarenergie, Biogas/ Biomasse, Wasserkraft und Geothermie). Als Versicherungsmakler arbeitet EVK unabhängig von Versicherungsgesellschaften und vertritt ausschließlich die Interessen seiner Kunden. Am Firmensitz in Ense beschäftigt das Unternehmen 28 Mitarbeiter und betreut international mehr als 10.000 Anlagen. Nähere Informationen unter www.evk-oberense.de

PM: Enser Versicherungskontor GmbH

Pressefoto: EVK-Projektmanager Marcel Riedel

