CEE erwirbt Windpark und Solarpark

CEE erwirbt einen 20-Megawatt-Windpark im französischen Mohon

(WK-intern) – Mit dem Erwerb des Windparks Mohon am 29.12.2015 wurde der erfolgreiche Portfolio-Ausbau der CEE Group für das Jahr 2015 abgeschlossen.

CEE, eine auf erneuerbare Energien spezialisierte Beteiligungsgesellschaft, ist einer der größten unabhängigen Grünstromproduzenten Deutschlands.

Der Windpark Mohon liegt in der Bretagne rund 70 km westlich von Rennes und befindet sich noch im Bau. Die Inbetriebnahme ist für Sommer 2016 geplant. Generalunternehmer und Verkäufer ist die eno energy Gruppe aus Rostock, die das von ihrer französischen Tochter EEF entwickelte Projekt umsetzen wird. Der Windpark Mohon besteht aus zehn Windenergieanlagen des Typs Vestas V90 mit je 2 Megawatt (MW). Die Nabenhöhe dieser Anlagen beträgt 105 Meter, der Rotordurchmesser erreicht 90 Meter. Pro Jahr soll der Windpark Mohon etwa 46.000 Megawattstunden nachhaltigen Strom produzieren, der direkt in das französische Versorgungsnetz eingespeist wird. Nach dem Netzanschluss übernimmt die darauf spezialisierte CEE-Tochtergesellschaft CEE Operations GmbH die kaufmännische Betriebsführung, während die technische Betriebsführung bei der eno energy GmbH verbleibt.

Für CEE ist es nach dem Windpark Rehfeld in Brandenburg die zweite erfolgreiche Zusammenarbeit mit der eno energy. Die Hamburger hatten bisher drei französische Windparkparks im Bestand. Mit dem jetzt erfolgten Erwerb des Windparks Mohon wächst das CEE-Windportfolio in Frankreich auf 64 MW. Die Nennleistung des gesamten Windkraftportfolios der CEE steigt auf 237 MW. Zusammen mit den Photovoltaikparks beinhaltet das CEE-Gesamtportfolio zum Jahresende 2015 eine Kapazität von 510 MW.

Detlef Schreiber, CEO von CEE erklärt: „Die Stärke unseres Portfolios liegt weiterhin in Deutschland als unserem Kernmarkt. Darüber hinaus stellen wir uns mit der Diversifizierung in weitere europäische Märkte stabil auf und nutzen die Opportunitäten einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten europäischen Energiepolitik. Die erfolgreiche Erweiterung unseres Gesamtportfolios auf insgesamt 510 MW unterstreicht die starke Position von CEE im Wettbewerb.“

Projektpartner

Financial Due Diligence: Sterr-Kölln & Partner mbB

Legal/Tax Due Diligence: Sterr-Kölln & Partner mbB

Commercial Due Diligence: Sterr-Kölln & Partner mbB

Verkäufer: eno energy GmbH

Generalunternehmer: eno energy GmbH

Technischer Betriebsführ: eno energy GmbH

Finanzierungspartner: NORD/LB

Kaufmännischer Betriebsführer: CEE Operations GmbH

CEE erwirbt einen 18-Megawatt-Solarpark in England von Bay.Wa

Die Hamburger Beteiligungsgesellschaft CEE hat den Solarpark Homestead in England von der Münchener Bay.Wa AG gekauft.

Die technische Betriebsführung für den Park mit einer Kapazität von 17,7 Megawatt Peak übernimmt die BayWa r.e. Finanziert wird die Anlage von der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe (ÄVWL).

Das Projekt bei Towcester, rund 15 km südlich von Northampton, wurde im Frühjahr 2015 fertiggestellt und unter dem ROC-Förderregime ans öffentliche Netz angeschlossen. Jetzt ging Homestead an den neuen Besitzer über. Detlef Schreiber, Geschäftsführer von CEE erklärt zur Zusammenarbeit: „Zusammen mit BayWa r.e. hat CEE sein PV-Portfolio in Großbritannien auf mittlerweile 60 MW ausgebaut und hofft auf eine weiterhin erfolgreiche Partnerschaft.“ Das CEE-Gesamtportfolio wächst damit auf insgesamt 528 MW.

Matthias Taft, Energievorstand der BayWa AG, betont: „Mit dem Verkauf des bereits vierten PV-Projekts an CEE setzen wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit CEE fort. Ich freue mich darüber hinaus, ankündigen zu können, dass wir in den kommenden Wochen weitere Solarprojekte mit einer Leistung von rund 130 MWp ans Netz bringen werden“.

Wie bereits bei dem ebenfalls im Dezember letzten Jahres von BayWa r.e veräußerten britischen Solarpark Aston Clinton wurde auch bei diesem Projekt ein langjähriger Stromabnahmevertrag geschlossen. Das sogenannte Power Purchase Agreement (kurz PPA), beinhaltet den Verkauf des erzeugten Stroms über eine Laufzeit von 20 Jahren zu einem festen Strompreis. Abnehmer ist erneut die McDonald’s Restaurant Ltd.

CEE Group

CEE mit Sitz in Hamburg ist eine auf erneuerbare Energien spezialisierte Beteiligungsgesellschaft mit einer Milliarde Euro Assets under Management. Es werden Eigenkapital-Investments in Energieerzeugungsprojekte primär aus den Bereichen Windenergie und Photovoltaik sowie in entsprechende Technologieunternehmen getätigt. Mit der RWE Innogy besteht eine strategische Kooperation im Bereich Technologiebeteiligungen in junge Unternehmen. Gesellschafter der CEE sind wenige, in Deutschland ansässige, institutionelle Investoren und Family Offices, die langfristiges Interesse am Markt für erneuerbare Energien haben. CEE wird von der zur Bankhaus Lampe KG gehörenden Lampe Equity Management GmbH geführt, die über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Finanzierung erneuerbarer Energien verfügt. Weitere Informationen unter: www.cee-group.de

PM: CEE Group

Pressebild: CEE

Weitere Beiträge: