Systemlieferanten für die Energieversorger nach ISO 27001 zertifiziert

TÜV SÜD zeichnet Sagemcom Dr. Neuhaus und Sagemcom Fröschl für standardisiertes Informations- Und Sicherheitsmanagement aus

Sagemcom Dr. Neuhaus und Sagemcom Fröschl, führende Systemlieferanten für die Energieversorger in Europa, haben erfolgreich die ISO 27001-Zertifizierung abgeschlossen.

Die TÜV SÜD Management Service GmbH hat Dr. Neuhaus und Fröschl das ISO/IEC 27001-Zertifikat am 22.12.2016 ausgestellt. Damit haben Deutschlands führende Smart Metering Lösungsanbieter das international anerkannte Informationssicherheits-Management-System (ISMS) nach ISO/IEC 27001 unternehmensweit an allen Standorten eingeführt. Sagemcom Dr. Neuhaus und Sagemcom Fröschl nutzen damit Best Practices für ihr Sicherheits- und Risikomanagement. Die Zertifizierung unterstreicht den hohen Stellenwert den die Unternehmen der Informationssicherheit und der Absicherung ihrer IT-Systeme beimessen.

Die ISO 27001 ist die international führende Norm für Informationssicherheits-Managementsysteme. Sie gilt für privatwirtschaftliche und öffentliche Unternehmen sowie gemeinnützige Organisationen und definiert die Forderungen für die Einführung, Umsetzung, Überwachung und Verbesserung eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS).

Sicherheit spielt gerade in Deutschland und Europa eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung und Architektur einer Smart-Metering-Infrastruktur, insbesondere da die Energieversorgung als sicherheitskritische Infrastruktur eingeordnet ist und Kunden grundsätzlich ihre Daten geschützt wissen wollen.

„Wir haben uns ganz bewusst diesem aufwändigen Verfahren unterzogen, weil wir damit gewährleisten, dass geschäftssensible Daten unserer Kunden und unsere ITK-Infrastrukturen mit bewährten Maßnahmen im Sinne unserer Kunden für die Sicherheits- und Risikokontrolle geschützt werden”, erläutert Andre Karnatz, Leiter Administration und IT bei Sagemcom Dr. Neuhaus und Sagemcom Fröschl. Zudem bestätigt das Zertifikat, dass die technischen und organisatorischen Anforderungen der IT-Grundschutz-Methodik erfolgreich umgesetzt worden sind. „Mit der Zertifizierung können wir ein hohes Niveau an Informationssicherheit sicherstellen und künftig permanent bewerten und messbar weiter verbessern“, führt Gunnar Grube, Informationssicherheitsbeauftragter bei Sagemcom Dr. Neuhaus und Sagemcom Fröschl aus.

Dass Dr. Neuhaus und Fröschl das Informationssicherheits-Management-System gemäß ISO/IEC 27001 wirksam umsetzen, bestätigt TÜV SÜD nun mit Brief und Siegel.

