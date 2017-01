Neues Höhensicherungsgerät für Onshore- und Offshore-Windanlagen

HONEYWELL PRÄSENTIERT HÖHENSICHERUNGSGERÄT MILLER DURASEAL FÜR EXTREME UMGEBUNGEN

(WK-intern) – ROISSY, Frankreich – Honeywell (NYSE: HON) hat das Miller® DuraSeal™ Höhensicherungsgerät (HSG) entwickelt, um auch in den rauesten Umgebungen – darunter Offshore-Windanlagen, Onshore- und Offshore-Anlagen der Öl- und Gasindustrie, Bergbau sowie Petrochemie-Standorte – mehr Zuverlässigkeit und Sicherheit zu bieten.

Das patentierte DuraSeal HSG ist mit einer Abdichtungstechnologie ausgestattet, durch die keinerlei Verunreinigungen in den Mechanismus gelangen können.

Hierfür erhielt das Design die IP69K-Zertifizierung, die branchenweit höchste Einstufung für Abdichtungstechnologien. Diese bestätigt, dass der Brems- und Federmechanismus sowie das Lager des Höhensicherungsgeräts zu keiner Zeit Schmutz, Wasser oder Chemikalien ausgesetzt sind.

Das Produkt verfügt über viele weitere fortschrittliche sowie praktische Eigenschaften. Das Bremssystem ist so konzipiert, dass es mehreren Abstürzen standhält. Das Miller Drahtseil mit Schnellwechselsystem ist eine Besonderheit des Miller DuraSeal, da sie sachkundigen Personen ermöglicht, die Drahtseile am Einsatzort auszutauschen. Im Falle eines Sturzes oder einer Aktivierung des Lastenindikators kann das somit schnell und einfach vor Ort ausgewechselt werden. Zudem lässt sich das Gerät einfacher installieren als auch transportieren. Das Drahtseil kann nicht nur schnell, sondern auch kostengünstig am Einsatzort ausgetauscht werden. Im Gegensatz zu vergleichbaren abgedichteten HSGs wiegt DuraSeal bis zu 30 % weniger und sorgt damit für geringere Ermüdungserscheinungen bei den Anwendern sowie für eine Steigerung der Produktivität. Mit einer Gewichtskapazität von 140 kg eignet sich DuraSeal für eine Vielzahl an Arbeitnehmern, die oft schwere Werkzeuge bei sich tragen. Dadurch, dass DuraSeal nicht jedes Jahr neu zertifiziert werden muss, kann es länger im Einsatz bleiben und für Sicherheit sorgen.

„Honeywell hat eine Marktlücke für ein wirklich widerstandsfähiges Höhensicherungsgerät entdeckt, das nicht nur den rauen Bedingungen gewachsen ist, die häufig auf Offshore-Anlagen der Öl-, Gas- und Windindustrie anzutreffen sind, sondern auch langfristig eine zuverlässige Leistung erbringt “, sagt Corentin Barbieux, Produktmanager bei Honeywell Industrial Safety EMEA.

„Wie es der Name schon sagt, ist das DuraSeal extrem strapazierfähig und beständig. Außerdem ist das Gerät durch die Abdichtungstechnologie mit ihrem hermetischen Charakter beständig gegen Schmutz, Wasser und Chemikalien. Das Produkt funktioniert hervorragend unter sehr schwierigen Bedingungen und erhöht so die Sicherheit der Anwender draußen im Einsatz.“

