DONG Energy, Weltmarktführer im Offshore-Windbau, baut Standort in Norden-Norddeich weiter aus

DONG Energy erweitert Standort in Norden-Norddeich

(WK-intern) – Im Juni 2016 hatte DONG Energy die finale Investitionsentscheidung getroffen, den vierten Offshore-Windpark vor der niedersächsischen Nordseeküste zu bauen.

Nach Borkum Riffgrund 1, der seit 2015 Offshore-Wind ins deutsche Netz einspeist, und den zeitgleich erbauten Parks Gode Wind 1 und 2, soll ab 2017 der Bau von Borkum Riffgrund 2 folgen.

Damit einher geht ebenfalls die Entscheidung, den Hafenstandort in Norden-Norddeich noch weiter auszubauen. Ab April 2017 beginnen daher die Bauarbeiten für den nächsten Gebäudekomplex auf dem 30.000 m² großen Hafengelände der DONG Energy. Derzeit läuft noch die Ausschreibung, um einen passenden Auftragnehmer zu finden. Geplant ist dann die räumliche Erweiterung der Betriebsführungszentrale.

Volker Malmen, deutscher Geschäftsführer bei DONG Energy und verantwortlich für den Bereich Offshore-Wind dazu: „Norddeich ist seit 2013 unser Hafenstandort für alle deutschen Offshore-Windparks, die wir in der Nordsee bauen. Von hier aus überwachen wir nicht nur den Bau, sondern führen auch den Service und die Wartung unserer Windparks durch. Daher ist es für uns außerordentlich wichtig, dass der Standort mit unseren Offshore-Aktivitäten auch weiterwächst“.

Hotelschiff für Service-Techniker

„Mit den Erfahrungen, die wir in den vergangenen vier Jahren sammeln konnten, haben wir unser Service- und Wartungskonzept analysiert“, so Malmen. „Parallel dazu haben wir beispielsweise auch den Einsatz eines sogenannten Hotelschiffes getestet. Mit den insgesamt gewonnenen Erkenntnissen haben wir uns nun entschieden, unsere Service-Techniker dauerhaft von einem Hotelschiff aus arbeiten zu lassen. Das erhöht die Sicherheit und entlastet unsere Kolleginnen und Kollegen hinsichtlich der Arbeitszeitplanung, da die Ausfahrt aus dem Norddeicher Hafen immer tideabhängig ist.“

Erweiterter Helikopter-Hangar am Norddeicher Flugplatz

Schließlich gehört auch die Nutzung des Flugplatzes in Norddeich durch DONG Energy zu den Neuerungen ab 2017. Bereits seit August 2014 starten und landen die Helikopter mit den Service-Technikern von hieraus Testweise. Nun wurde der Hangar des Norddeicher Flugplatzes ausgebaut und den Anforderungen für einen permanenten Einsatz angepasst. In Kürze werden die Einsätze von DONG Energy ausschließlich von Norddeich aus starten und damit nicht mehr aus Emden. Die Flugroute des Hubschraubers erfolgt ausschließlich über dem Meer, bebautes Gebiet wird nicht überflogen. Um eine mögliche Lärmbelästigung zu vermeiden, steigt der Helikopter beim Start möglichst sofort auf eine Flughöhe von rund 600 Metern (2000 Fuß). Die Luftroute erfolgt dann in Richtung Juist West.

DONG Energy in Norddeich

Seit September 2013 steht bereits das Bauüberwachungsbüros des Unternehmens DONG Energy im Norddeicher Hafen. Von hier aus wird der Bau der unternehmenseigenen deutschen Offshore-Windparks koordiniert. Mit dem Bau der Betriebsführungszentrale entstand ab 2014 ein weiteres Gebäude.

DONG Energy ist Weltmarktführer im Planen, Bauen und Betreiben von Offshore-Windparks. Das Unternehmen hat bereits eine Kapazität von mehr als 3 Gigawatt (GW) installiert, weitere Projekte sind in Bau und Planung. Bis 2020 wird DONG Energy weitere große Windparks in Deutschland und Großbritannien bauen und damit die Kapazität auf 6.7 GW erhöhen. Dies gleicht dem Energieverbrauch von 17 Millionen Europäern. In nur vier Jahren wird DONG Energy damit mehr Offshore-Windenergie installiert haben, als in den gesamten 25 Jahren Firmengeschichte zuvor.

PM: DONG Energy

Pressebild: DONG Energy

Weitere Beiträge: